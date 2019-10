Aurora Ramazzotti, gaffe in radio: “Ho un problema con l’orario”. Il simpatico post auto ironico condiviso su Instagram dalla figlia d’arte

Per chi non lo sapesse, Aurora Ramazzotti da tempi recentissimi sta lavorando in radio. La ventiduenne figlia d’arte non ha mai nascosto di voler lavorare nel mondo dello spettacolo, e perchèèno, la radio potrebbe essere un’ottima soluzione per lei. La TV, dunque, per ora può attendere.

La sorridente e grintosa Aurora, dopo l’esperienza con il Daily di X Factor, conduce ben due programmi radiofonici su Rtl con “The Flight” dove è protagonista del social corner e Radio Zeta con “Generazione Zeta”. E proprio durante la conduzione di quest’ultimo che la baby Ramazzotti ha commesso una piccola gaffe su cui ha fatto auto ironia, come sempre, sui social.

Anno impegnativo per Aurora Ramazzotti che nella sua esperienza radiofonica si sta dando un gran da fare. La figlia d’arte è molto entusiasta di questo nuovo progetto, nonostante la costringa a stare lontana dal suo fidanzato Goffredo che si trova a Londra.

Su Instagram, Aurora ha condiviso un video auto ironico: una gaffe durante la messa in onda della trasmissione su Radio Zeta in cui la Ramazzotti sbaglia l’orario. Erano le 18:00 di pomeriggio ma Aurora apre la trasmissione affermando che fossero le 17:00. Subito si corregge con un sorriso e su Instagram scrive: “Niente raga….ho un problema con l’orario“.

Con la simpatia e l’ironia di sempre, Aurora sa come gestire anche una gaffe!