In questa ultima foto su Instagram, Elisabetta Gregoraci si lascia immortalare mentre cammina per la città di Milano: il suo vestito è, però, troppo corto.

Non ha bisogno di presentazioni, Elisabetta Gregoraci. La bella showgirl calabrese vanta un successo davvero pazzesco. Anche nel pubblico maschile, sia chiaro. Ebbene si. È proprio così. La Gregoraci, infatti, oltre che una smisurata bravura, vanta una bellezza più unica che rara. È proprio per questo motivo che, soprattutto sui social, è una vera e propria star. Proprio su Instagram, infatti, l’ex moglie di Flavio Briatore vanta un seguito davvero clamoroso. Pensate, circa 1 milione di followers non si perdono alcun tipo di aggiornamento che riguarda la bella calabrese. Immaginiamo, quindi, la loro reazione quando, poche ore fa, hanno potuto ammirare la bellezza di Elisabetta in questo scatto. Si lascia immortalare mentre cammina per Milano, la Gregoraci. Eppure, ciò che cattura l’attenzione di tutti sarà, senza alcun dubbio, quel vestito troppo corto che ha indosso.

Incantevole come sempre, Elisabetta Gregoraci. Anche e, soprattutto, oseremmo dire in questo ultimo scatto su Instagram. Pochissime ore fa, infatti la showgirl calabrese ha condiviso una foto sul suo account social mentre cammina per la città di Milano. Uno scatto davvero ‘minimale’, occorre ammetterlo. Ma che cattura immediatamente l’attenzione di tutti i suoi followers. Come del resto tutte le altre sue foto. Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme:

Come dicevamo precedentemente quindi, in questa foto, la bella Gregoraci indossa un vestito nero corto e, soprattutto, molto attillato. Che, com’è giusto che sia, cattura facilmente l’attenzione. In primis, non si può fare a meno di notare la perfetta forma fisica della showgirl. Ma non solo. È proprio la lunghezza ‘striminzita’ dell’abito che permette di notare le gambe lunghe ed affusolate della calabrese. Insomma, ad avercene di fisici come lei, no?

