Detto Fatto, il sorprendente annuncio in diretta di Bianca Guaccero spiazza completamente tutti: clamorosa novità in arrivo per lo show di Rai Due.

Il successo di Detto Fatto aumenta sempre di più. Il programma di Rai Due condotto dalla bella Bianca Guaccero continua ad incantare milioni di telespettatori con i suoi tutorial, siparietti divertenti e tanto altro ancora. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal web e, soprattutto, in seguito ad un annuncio fatto in diretta dalla padrona di casa, sembra che per il programma ci sia una clamorosa novità in arrivo. Nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, stando a quanto dichiarato dalla bella Guaccero, sembra che, nei prossimi giorni, ci sia un cambio di palinsesto. Ecco cosa ha dichiarato Bianca. E cosa è accaduto.

Detto Fatto, l’annuncio di Bianca Guaccero spiazza tutti: clamorosa novità in arrivo

A poco più di un mese dall’inizio di Detto Fatto, il programma di Rai Due sarà protagonista di una clamorosa novità. Ebbene si. Perché, stando all’annuncio che Bianca Guaccero ha fatto in una delle recenti puntate, sembra che lo show pomeridiano subirà un cambio di palinsesto. Verrà cancellato? Assolutamente no! Potete state tranquilli. Il divertente programma della Rai non verrà affatto rimosso dai palinsesti dell’azienda di Viale Mazzini, bensì subirà un leggero cambio di orario. Ebbene si. Potete esultare! Da lunedì 14 Ottobre, come annunciato dalla padrona di casa, Detto Fatto andrò in onda dalle ore 14:00. Insomma, la messa in onda del programma, quindi, viene di gran lunga allungato. Certo, non sarà affatto una sfida facile. Soprattutto se si considera che su Rai Uno, proprio a quell’ora, inizia un altro colosso della Rai. Ovvero, Vieni da Me con la brava e bellissima Caterina Balivo. Che, tra l’altro, prima di cimentarsi in questo nuovo show era proprio al timone di Detto Fatto. Chi avrà, quindi, la meglio? La bella napoletana o la sensuale pugliese? Staremo a vedere. In ogni caso, sarà sempre un successo.

