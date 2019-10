Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha sbottato contro una sua inviata del programma: ecco cosa è avvenuta in diretta.

Una nuova puntata di Pomeriggio Cinque è andata in onda oggi, martedì 8 Ottobre. Come tutti gli altri, anche l’appuntamento di oggi è stato davvero imperdibile. Grazie, soprattutto, alla vastità di argomenti che, ancora una volta, Barbara D’Urso ha voluto trattare in diretta. A partire, quindi, da argomenti di attualità. Fino ad argomenti più ‘leggeri’. Riguardanti, quindi, il gossip. Tuttavia, nella puntata di oggi, però, abbiamo assistito ad un qualcosa di inaspettato. Durante la diretta ed, in particolare, durante un servizio di cronaca, la bella padrona di casa ha letteralmente perso le staffe contro una sua inviata. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso sbotta contro una sua inviata a Pomeriggio Cinque: l’episodio in diretta

È da diverso tempo che Barbara D’Urso nel suo Pomeriggio Cinque si occupa delle liti tra condomini. Ecco. In questi ultimi giorni, la padrona di casa si è occupata del caso di una coppia di Mestre che, dopo aver pagato l’affitto di una casa vacanza per 7 giorni, non ha voluto più abbandonare la casa. Suscitando, quindi, la reazione da parte del proprietario della casa. Sarebbe proprio durante il racconto di questo episodio che la conduttrice napoletana è perso le staffe contro la sua inviata Ilaria Delle Palle. In particolare, viene mandato in onda una telefonata che la giornalista ha avuto con un testimone dell’accaduto. Ecco. Stando a quanto dichiarato da Girma, protagonista della vicenda, la telefonata non è stata mandata per intero. E proprio per questo motivo che, visibilmente infastidita, l’ha fatto notare alla conduttrice. Immediata è stata la reazione della napoletana. Che, accertatasi della verità e, soprattutto, senza troppi giri di parole, ha sbottato contro l’inviata. “Non mettetemi in questa situazione. Perché Girma ha pienamente ragione”, esordisce la D’Urso. Ma non solo. “Se l’amministratore dice che loro si sono comportati bene, mettiamolo nel servizio”, continua e, poi, conclude: “Non mi va che un mio intervistato mi dice ‘troppo facile'”.

