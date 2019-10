Libro Giulia De Lellis: la beauty influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne e GF VIP riceve i complimenti per il libro da una persona inaspettata

Nonostante sia già passato quasi un mese dall’uscita del libro di Giulia De Lellis “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza“, se ne continua a parlare ogni giorno. Il libro, infatti, ha avuto un clamoroso successo e si trova stabilmente da settimana in cima alla classifica dei libri più venduti in Italia. Solo nella prima settimana la beauty influencer ha venduto più di 53 mila copie. Numeri da record per Giulia, che ha ricevuto i complimenti da parte di una persona inaspettata. Ecco di chi si tratta.

Libro Giulia De Lellis: arrivano i complimenti di una persona inaspettata

Il successo del libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza ha fatto davvero molto scalpore, tanto che è stato commentanto anche da Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore ha fatto pubblicamente i complimenti alla web influencer e alla casa editrice Mondadori per aver trattato un tema come quello del tradimento.

“Ho letto anche io che il libro di Giulia. Complimenti a lei e all’editore“, ha scritto Maurizio Costanzo nella rubrica settimanale che da tempo cura sulla rivista Chi. “Sicuramente lei è un personaggio ma è altrettanto sicuro che le corna fanno sempre e comunque notizia”.