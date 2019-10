Silvia Toffanin Pier Silvio Berlusconi, dove vivono: la loro casa è da favola. Ecco dove vivono la conduttrice di Verissimo e il vice presidente Mediaset

Una love story lontana dai riflettori quella di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, sempre lontani dal gossip, dai social e dai chiacchiericci vari. Un amore da favola che perdura, ormai, da tantissimi anni. I due si conoscono da più di 20 anni. Un rapporto stabile basato su fiducia, stima e passione. Il tutto culminato dalla nascita dei loro due meravigliosi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, rispettivamente 9 e 4 anni.

Ma dove vivono Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi?

La coppia, insieme ai loro due figli, vive in una villa favolosa che si trova a picco sul mare. Un luogo incantato scelto per il benessere e la serenità dei piccoli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina “Volevo dare ai miei figli il mare e un po’ dell’infanzia che ho avuto io”, ha dichiarato la 38enne.

La villa pare si trovi a Portofino. Dunque, la Toffanin raggiunge Milano una volta a settimana per registrare le puntate di Verissimo. Il suo compagno Pier Silvio Berlusconi vive a Milano per lavoro, e li raggiunge il fine settimana.