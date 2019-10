Anna Pettinelli, Temptation Island VIP, confessa di aver ricevuto una telefonata da Maria De Filippi prima del programma

Chiunque, guardando le avventure di Temptation Island, sia nella versione nip che vip, si sarà chiesto se i partecipanti seguono un copione oppure no. Ci sono delle situazioni, infatti, che a tratti sembrano surreali nel programma. Come la fuga di Ciro Petrone, gli scatti d’ira di Alex Belli per la sua fidanzata Delia… insomma. Molte cose possono sembrare finte. A dare una risposta però sulla presenza o meno di un copione a Temptation Island ci pensa Anna Pettinelli.

La telefonata di Maria De Filippi a Anna prima di Temtpation

La concorrente di Temptation Island Vip, in una intervista a Leggo ha spiegato un particolare retroscena legato ad una telefonata di Maria De Filippi nella quale la padrona di casa le avrebbe detto: “Guarda che tu ti infuri” ed effettivamente così è stato. Già questa conversazione farebbe capire come nel programma non ci siano copioni. Ma a dare ulteriore conferma ci pensa proprio la Pettinelli che, sempre nel corso dell’intervista, approfondisce la cosa. A Temptation Island Vip, per quanto sa lei, non c’è alcun tipo di copione scritto. Anzi. Anna ha specificato che ogni reazione è stata sua e solo sua, è arrivata in modo spontaneo e che la spiaggia di Is Morus Relais è una sorta di bolla dove per 21 giorni esiste solo quello non il mondo esterno e quindi ogni reazione ed emozione è quasi amplificata. Inoltre, per quanto riguarda le telecamere, la Pettinelli era convinta che si sarebbe fatta un po’ frenare nelle reazioni, invece ad un certo punto si è dimenticata di tutti e tutto ed è stata se stessa al 100%. Cosa che abbiamo assolutamente visto nel falò di confronto con Stefano Macchi!

