Com’è la casa di Fedez e Chiara Ferragni a Milano? Qui trovate tutte le informazioni più curiose.

Fedez, rapper di grande successo e futuro protagonista di Celebrity Hunted, ha una casa meravigliosa nel centro di Milano. Più volte nelle stories su Instagram sue e della moglie, Chiara Ferragni, abbiamo potuto apprezzare la bellezza del suo super appartamento. Se siete curiosi di capire di più sulla casa di Fedez e Chiara, di scoprire tutti quegli angoli nascosti, siete finiti nel posto giusto!

Dove vive Fedez?

Come prima cosa sappiamo che la casa di Fedez si trova in un “palazzo”, se così si può dire, nella zona del City Life di Milano. Quartiere un tempo considerato malfamato negl giro di circa 5 anni ha cambiato volto diventando uno specchio di una Milano cool, alla moda e anche ecosostenibile (Basti pensare alla Foresta Verticale che proprio si trova qui).

Visualizza questo post su Instagram Questa foto necessita di una didascalia 🤔👇🏻 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 15 Mag 2019 alle ore 11:09 PDT

Come è arredata e come è strutturata la casa dei Ferragnez?

Per quanto riguarda la casa in sé, dalle stories abbiamo potuto vedere che ha un bellissimo e ampio terrazzo dove si trova una pista con trenino per il piccolo Leone, delle poltrone e molte aree relax. L’interno dell’abitazione invece è caratterizzato da ampie zone living. Il divano è sicuramente una delle aree che più spesso viene ripresa da Fedez e Chiara. Qui si gioca con Leone, si guardano film e si gioca alla Play Station con gli amici. Sappiamo poi che c’è una zona soppalcata da cui si accede tramite una scala. Qui ci sono parecchi “giochi” nerd, pupazzi, lego e altri oggetti di cui Fedez va pazzo. Non abbiamo mai visto la camera da letto, ma le cabine armadio sì. Sia per Fedez che per Chiara Ferragni l’area dedicata ai vestiti e alle scarpe è molto ampia e ricca di ogni tipo di outfit! Insomma, la casa dei Ferragnez è una meraviglia dove c’è spazio per il divertimento, spazio per il relax e soprattutto si respira aria di casa. Bravi loro!

