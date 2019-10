Giulia Michelini ha ricevuto una splendida notizia subito dopo l’ultima puntata di Rosy Abate: ecco cosa è accaduto sull’Instagram dell’attrice.

Con la puntata di ieri di Rosy Abate si è conclusa la seconda stagione delle vicende della Regina di Palermo. Come anticipato da alcune nostre anticipazioni, l’appuntamento finale è stato davvero imperdibile e, soprattutto, incredibili. I colpi di scena ce ne sono stati. Ed, in realtà, lo aveva già annunciato Pietro Valsecchi. Ma nessuno si aspettava un finale del genere. Un finale che, ammettiamolo, non ha affatto deluso le aspettative dell’amato pubblico della fiction Mediaset. Tuttavia, appena terminato l’episodio di chiusura, Giulia Michelini è stata protagonista di una splendida notizia. Cos’è accaduto? Tranquilli, ve lo raccontiamo immediatamente.

Giulia Michelini, la splendida notizia dopo la fine di Rosy Abate

Rosy Abate 3 si farà? Dopo il finale pazzesco della seconda stagione, le vicende della Regina di Palermo continueranno? Chi lo sa. Giulia Michelini, in una recente intervista a Verissimo, aveva fatto capire che il tutto era ancora in ‘forse’. A differenza, invece, di Vittorio Magazzù. Che si è detto, infatti, pronto ad una nuova avventura. A patto, però, che ci sia anche ‘sua madre’. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà alla fiction, è bene che voi sappiate che, appena terminata la quinta puntata di Rosy Abate 2, la mafiosa è stata protagonista di una splendida notizia su Instagram. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È questo dolce e piacevole commento che Giulia Michelini avrà letto dopo la messa in onda della puntata finale della fiction. In effetti, della bravura dell’attrice ne abbiamo avuto prova diverso tempo fa. La sua carriera, infatti, non a caso è costellata di successi. Ma in queste seconda stagione di Rosy Abate, Giulia è stata davvero superlativa. E questo commento, così come tanti altri, ne sono la piena testimonianza.