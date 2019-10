Che lavoro fa Ida Platano e dove. Tutto sulla dama di Uomini e Donne, Trono Over.

Il Trono Over di Uomini e Donne ha diversi personaggi che tengono sempre alta l’attenzione del pubblico. Uno di questi è sicuramente Ida Platano. La bella bresciana che è stata fidanzata a lungo con Riccardo Guarnieri ora sta guardando altrove e pare essere legata a Armando. Ma conosciamola meglio. Che lavoro fa e dove?

Che lavoro fa Ida e dove si trova il suo negozio

Ida Platano, classe 1982, ha un figlio e vive a Brescia con lui, Samuele. Il lavoro di Ida è quello di parrucchiera. Ha un salone a Brescia principalmente dove vive, nello specifico a Bagnolo Mella. Il suo negozio è super frequentato e la dama di Uomini e Donne non manca mai di far vedere il suo lavoro nelle storie di Instagram. Proprio grazie alla partecipazione ad Uomini e Donne e Temptation Island, Ida ha raggiunto una notevole popolarità e quindi diversi brand, di cui soprattutto FitVia, hanno deciso di usarla come sponsor. Così, accanto al lavoro di parrucchiera la Platano è anche una influencer di successo soprattutto nel mondo del beauty.

Ida, Riccardo e Armando

Per quanto riguarda il percorso di Ida a Uomini e Donne, come abbiamo detto l’abbiamo vista legata per lungo tempo a Riccardo Guarnieri. I due hanno lasciato più volte il programma insieme, ma non sono mai riusciti a trovare il giusto incastro per potersi fidanzare veramente e trascorrere una vita insieme felici. Così, dopo svariati tira e molla la Platano aveva anche deciso di lasciare il programma. Nell’edizione 2019-2020 di Uomini e Donne però Ida è tornata, convinta a non guardare più Riccardo e così ha fatto. Nelle ultime puntate infatti l’abbiamo vista legarsi ad Armando e, tra i due, pare che sia scoccata finalmente la scintilla. Ora però dobbiamo vedere come reagirà Ida davanti alla gelosia di Riccardo e se si farà di nuovo intrappolare da lui oppure se resisterà e continuerà a conoscere Armando.