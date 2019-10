Taylor Mega ha fatto una rivelazione incredibile ai fan su Instagram: ‘L’ho fatto due volte’, le sue parole lasciano a bocca aperta.

Taylor Mega è uno dei personaggi del momento, soprattutto da quando ha fatto delle importanti rivelazioni e confessioni sulla sua vita. Poche settimane fa, infatti, l’influencer ha raccontato di soffrire di un disturbo alimentare, e di aver avuto in passato problemi di tossicodipendenza. Ma non solo. Anche la vita sentimentale di Taylor è finita sotto i riflettori, da quando è venuta fuori la sua relazione con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche se oggi alcuni indizi fanno pensare che la loro storia sarebbe già arrivata al capolinea. Taylor è sempre molto aperta e disinibita, si racconta sempre senza filtri con i fan, e lo ha fatto anche poche ore fa, quando ha fatto una rivelazione incredibile su Instagram: ecco le sue parole.

Taylor Mega, la rivelazione ‘choc’ su Instagram: “L’ho fatto due volte”

Taylor Mega ha fatto una rivelazione davvero incredibile ai fan su Instagram. L’influencer ha un rapporto molto aperto con i suoi followers e spesso ‘dialoga’ con loro attraverso l’applicazione delle domande e risposte di Instagram. E lo ha fatto anche poco fa, quando ha dato la possibilità ai suoi sostenitori di farle delle domande sulla cura del corpo, alle quali ha risposto senza filtri e senza peli sulla lingua. Uno dei suoi fan le ha chiesto se si sia mai rifatta il seno: la risposta di Taylor lascia a bocca aperta, nessuno lo sapeva.

Le parole di Taylor sono chiare, l’influencer ha rifatto due volte il seno, perché dopo il primo intervento non si sentiva a suo agio: ‘Era asimmetrico e troppo grande, dopo un anno me lo hanno sistemato’, ha raccontato, dicendo che adesso è felice del suo seno e lo ama.