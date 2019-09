Taylor Mega ha risposto alle domande dei fan su Instagram: ‘Ho avuto problemi di tossicodipendenza’, poi mostra la foto choc di quel periodo.

Taylor Mega trova sempre il modo di far parlare di sé. L’influencer è una delle più seguite su Instagram, perché pubblica quotidianamente i suoi scatti super ‘hot’, in cui non ha paura di mostrare il suo corpo mozzafiato e la sua incredibile sensualità. Ma non solo. La bella Taylor è anche una ragazza senza peli sulla lingua e non si tira indietro quando si tratta di esprimersi su qualsiasi argomento, anche quelli più delicati. Nelle sue ultime storie Instagram, l’influencer ha risposto alle domande dei fan, facendo alcune pesanti rivelazioni e mostrando una foto choc, risalente a un periodo molto difficile per lei: ecco le sue incredibile parole e l’immagine in questione.

Taylor Mega e il periodo di tossicodipendenza: su Instagram la foto choc

Taylor Mega ha una vita molto agiata e davvero invidiabile, che oscilla tra le serate super pagate in discoteca e le vacanze di lusso in giro per l’Italia e non solo. Sul suo profilo Instagram non mancano i servizi fotografici e gli allenamenti in palestra. Tutto bello, almeno all’apparenza. In realtà però la sua vita non è stata sempre rosa e fiori: l’influencer ha sempre raccontato di non aver avuto una vita facile, e di aver vissuto in particolare un periodo molto buio, in cui aveva problemi di tossicodipendenza. Una fase che è riuscita a superare grazie all’amore de suoi cari, ma che le ha lasciato degli strascichi emotivi.

Nel rispondere alle domande dei fan su Instagram, Taylor si è imbattuta nella curiosità di un utente che le chiedeva se si fosse mai rasata i capelli. L’influencer allora ha mostrato una foto davvero choc, risalente al periodo in cui era una tossicodipendente, nella quale si vede che ha metà testa rasata. Taylor è davvero irriconoscibile nello scatto, che tra l’altro si trova sulla sua patente, quindi risale a non tantissimi anni fa. Il cambiamento ad oggi è incredibile, giudicate voi stessi.

