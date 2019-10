Carlo Conti è stato il protagonista di una sorprendente rivelazione di sua moglie Francesca Vaccaro: tutta la verità sul loro matrimonio.

È da poco terminato il percorso di Tale e Quale Show. Proprio nei giorni scorsi, Carlo Conti ha condotto l’ultima puntata del suo show del venerdì sera. Vinta, come raccontato in un nostro recente articolo, da Agostino Penna. È proprio per questo motivo che il conduttore fiorentino sarà ospite nella puntata odierna di Domenica In. Ospite di Mara Venier, il buon Conti si lascerà andare ad una lunga intervista con la padrona di casa. Senza tralasciare nulla della sua vita lavorativa e privata. Ecco. A proposito di quest’ultimo aspetto, sapete che sua moglie Francesca ha fatto una rivelazione sul loro matrimonio? Beh, ecco cosa dice al riguardo al giornale Vanity Fair.

Come raccontato da lui stesso in prima persona in una recente intervista, in passato Carlo Conti è stato un vero e proprio Don Giovanni. Insieme a Giorgio Panariello, il toscano si è goduto la vita. Fino a quando, però, ha incontrato Francesca Vaccaro, la sua attuale moglie. Da quel momento, la sua vita è letteralmente cambiata. Insieme alla stilista e al loro figlio Matteo, il conduttore è al capo di uno splendido quadretto familiare. A proposito di questo, in una recente intervista per Vanity Fair, la moglie del buon Conti si è lasciata andare ad una sorprendente rivelazione sul loro matrimonio. Stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale, il loro rapporto, nonostante stia al settimo anno di relazione, procede davvero alla grande. Come si suol dire? ‘La crisi del settimo anno?’ Beh, questo non è affatto il loro caso. Come dichiara la Vaccaro in persona, il rapporto tra lei e Carlo procede davvero benissimo. “Ogni giorni che passa siamo sempre più uniti, più complici e più innamorati che mai”, dichiara.