Belen Rodriguez e Stefano De Martino alle Maldive: la story dell’argentina è irresistibile, primo piano del bikini minuscolo, si vede davvero ‘troppo’…

Belen Rodriguez è uno spettacolo per gli occhi, c’è poco da dire. Le sue foto infiammano quotidianamente Instagram, soprattutto quelle che evidenziano il suo corpo da urlo. La showgirl è davvero bellissima e ha un fisico invidiabile, ma soprattutto una capacità innata di conquistare gli uomini, con le sue movenze sinuose e le curve esplosive. Il marito Stefano De Martino è pazzo di lei, e come lui anche la maggior parte dei fan dell’argentina, che impazziscono per le stories e i post che pubblica. Lo stesso è accaduto poco fa, quando Belen ha condiviso su Instagram un video per mostrare ai followers uno dei costumi del suo brand. Lo ‘zoom’ sul bikini minuscolo mostra davvero ‘troppo’, il video è irresistibile.

Belen Rodriguez esagerata: bikini minuscolo, lo zoom mostra davvero troppo…

Belen Rodriguez è una bomba di bellezza ed eleganza, un mix perfetto per far impazzire i fan. Poco fa la showgirl, che è in vacanza in un costoso resort alle Maldive con Stefano, ha pubblicato delle stories davvero ‘esagerate’, in cui mostra ai followers uno dei pezzi della collezione ‘Me Fui’, marchio di costumi suo e della sorella Cecilia Rodriguez. Ma per far vedere il bikini minuscolo da vicino, Belen zoomma tanto e mostra davvero ‘troppo’. L’argentina, infatti, prima mette in primo piano il reggiseno del costume, poi va sugli slip, mostrando da vicinissimo il famosissimo tatuaggio della ‘farfallina’, e poi si gira, mettendo in evidenza un lato B davvero da urlo. Ecco alcuni frammenti dei suoi video, che hanno letteralmente mandato in visivbilio i fan.