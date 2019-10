Ilary Blasi, la clamorosa gaffe in diretta ad Eurogames: se ne sono accorti tutti

Durante la diretta dell’ultima puntata di Eurogames, Ilary Blasi è stata protagonista di una clamorosa gaffe: se ne sono accorti tutti, ecco cosa dice.

Il percorso di Eurogames, purtroppo, è giunto al termine. Proprio in questi istanti, infatti, sta andando in onda l’ultima puntata del vecchio e classico ‘Giochi senza Frontiere’. Nonostante gli ascolti discreti, il game show di Canale 5 ha avuto una vera e propria arme vincente. Di chi parliamo? Semplice: dei due conduttori. Non soltanto, quindi, Alvin. Ma anche, e soprattutto, oseremmo dire, Ilary Blasi. In ogni puntata, la moglie di Francesco Totti si è rivelata davvero la padrona di casa. Un po’ per i suoi outfit che, in diverse occasioni, sono stati criticati, ma anche per la sua bellezza, simpatia e partecipazione al gioco con battute davvero incredibile. Tuttavia, pochissimi istanti fa, la bella romana è stata protagonista di una clamorosa gaffe. Di cosa parliamo? Vi raccontiamo tutto.

Ilary Blasi, la clamorosa gaffe in diretta alla finale di Eurogames

Sembra essere una puntata davvero incredibile per Eurogames. Se sulla rete concorrente è stata trasmessa una lunga, toccante ed emozionante intervista a Renato Zero, Ilary Blasi, insieme ad Alvin, è alla conduzione dell’ultima puntata del vecchio ‘Giochi senza Frontiere’. Appuntamento che, stando ad alcuni commenti apparsi su Twitter, sembra essere davvero disastrosa per l’Italia. A quanto pare, infatti, per la squadra del nostro Paese non è affatto una puntata facile. E non lo è nemmeno per Ilary. Perché, da quanto si apprenda da alcuni commenti social, la conduttrice è stata protagonista di una clamorosa gaffe in diretta. Non sappiamo cosa sia successo nella realtà. Fatto sta che, proprio su Twitter, sono comparsi diversi commenti che sembrano sottolineare l’errore grammaticale che la moglie di Francesco Totti avrebbe commesso durante la diretta dell’ultima puntata. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. È proprio questo errore che, da quanto si legge, avrebbe commesso Ilary. Avrebbe detto, infatti, ‘scalgiffe’ anziché ‘scalfisce’. Un piccolo errore verbale, insomma. Dettato, senza alcun dubbio, dall’emozione per l’ultima puntata.