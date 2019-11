Giorgio Tirabassi a pochi giorni dall’infarto: arriva il tanto atteso bollettino medico

A pochi giorni dall’infarto che lo ha colto improvvisamente, Giorgio Tirabassi riceve il bollettino medico: ecco cosa dice sulle condizioni dell’attore.

In questi ultimi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di Giorgio Tirabassi. Come raccontato in un nostro recente articolo, durante la presentazione della sua nuova pellicola cinematografica all’Aquila, l’attore è stato colto improvvisamente da un malore. Che, in seguito al repentino intervento dei medici del 118, ha determinato il suo ricovero e il conseguente intervento chirurgico presso l’ospedale di Castel Di Sangro. Ecco. A distanza di alcuni giorni dal triste episodio, come sta adesso Giorgio? Sappiamo che, subito dopo la notizia, l’attore ha voluto tranquillizzare i suoi sostenitori con un commovente messaggio su Facebook. Poco fa, invece, è giunto il bollettino medico. Ecco cosa dice al riguardo.

Giorgio Tirabassi, arriva il bollettino medico a pochi giorni dall’infarto

Come raccontato in un nostro recente articolo, le iniziali condizioni di salute di Giorgio Tirabassi subito dopo l’infarto non sono apparse affatto bene. È stato proprio per questo motivo che, dopo un iniziale intervento dei medici del 118, l’attore è stato trasportato al Pronto Soccorso. Dove, durante la notte, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Tuttavia, nonostante il buon Tirabassi continuava a riversare in condizioni non ottimali, è stato ritenuto per nulla in pericolo di vita. Ecco. A distanza di qualche giorno, come sta adesso Giorgio? Stando a quanto trapelato da AdnKronos, poco fa è giunto il bollettino medico. Da quanto si evince dalla note ospedaliera, Giorgio proprio questa mattina si è sottoposta ad una visita coronarografica delle coronoria sinistra in seguito all’operazione subita il 1 Novembre scorso. Ed è proprio grazie a tale controllo che il medico ha notato che non vi sono aritmie. Pertanto, il paziente sarà costretto a restare ancora per qualche giorno in ospedale. Restando, ovviamente, ancora sotto controllo.