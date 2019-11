Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo sono da poco ritornati insieme: eppure, le cose non procedono bene, un ‘gesto’ di lui fa parecchio discutere.

Ida e Riccardo in questa nuova stagione di Uomini e Donne Over stanno davvero facendo tanto parlare di se. Dopo un inizio d’anno un po’ turbolento, il pugliese ha deciso di confessare tutti i suoi sentimenti alla bella parrucchiera bresciana con una bellissima ed emozionante lettera. Ed è quel momento, nonostante le prime titubanze di lei, che la Platano ha deciso di dare una seconda possibilità al suo cavaliere. Infatti, decidendo di uscire insieme dal programma, la coppia è ritornata a viversi giorno dopo giorno. A distanza di alcune settimane dal loro ‘ricongiungimento’, come stanno andando le cose tra di loro? Beh, a quanto pare, per niente bene. Ecco cosa è successo nell’ultima registrazione.

Ida e Riccardo di Uomini e Donne Over, la relazione stenta a decollare: il ‘gesto’ non passa inosservato

In una delle recenti puntata di Uomini e Donne Over, abbiamo visto la coppia decidere di uscire insieme dal programma. Nonostante le incomprensioni di quest’ultimo periodo, il loro amore è più forte di tutto. E per questo hanno deciso di concedersi una seconda possibilità. Tuttavia, stando ad alcune anticipazioni trapelato sul sito web VicolodelleNews, sembrerebbe che le cose tra loro non stiano procedendo alla grande. Dopo la scorsa registrazione, dove la parrucchiera bresciana confessa una mancanza di passionalità del suo compagno, in questa ha svelato un altro piccolo particolare che la fa seriamente dubitare della loro relazione. Pochi giorni fa, infatti, la dama ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto di coppia dopo il loro periodo ‘no’. Ecco. Da quanto dichiarato, Ida ha ricevuto numerosi commenti, ma non da chi più le interessava. Ovvero, da Riccardo. È proprio per questo motivo che, da quanto si evince dalle anticipazioni, la coppia ha nuovamente litigato nello studio.