Alessia Marcuzzi, a poche ore da una nuova puntata de Le Iene, è stata protagonista di uno spiacevole inconveniente durante la notte: cos’è successo.

Terminata la sua esperienza a Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi è tornata al timone con Le Iene. Sono diverse settimane, infatti, che, insieme a Nicola Savino, la bella romana conduce l’appuntamento del martedì sera dello show di Davide Parenti. Si mostra sempre bella, sorridente e gioiosa più che mai, la Marcuzzi. E, senza alcun dubbio, si mostrerà così anche questa sera. Nonostante, durante la notte, sia stata ‘vittima’ di uno spiacevole inconveniente. Cosa è successo? Nulla di grave, state tranquilli. Soltanto che, proprio questa notte, Alessia non ha passato delle ore molto facili e, soprattutto, ‘tranquille’. Curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Vi accontentiamo subito.

Alessia Marcuzzi, spiacevole inconveniente a poche ore da Le Iene

Da pochissimi settimane, Alessia Marcuzzi ha aggiunto un nuovo membro nella sua famiglia. È incinta per la terza volta? Assolutamente no! Piuttosto, come testimoniato da alcune sue recenti fotografie pubblicate su Instagram, la conduttrice ha adottato uno splendido cucciolo di cane. Nonostante una titubanza iniziale, dovuta principalmente ad un ‘trauma’ infantile, la Marcuzzi ha deciso di accontentare sua figlia. Accogliendo, così, nella sua famiglia il dolce Brownie. Ecco. È proprio lui il responsabile dello spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista Alessia a poche ore dalla nuova puntata de Le Iene. Come testimoniato in un post Instagram di pochissime ore fa, la romana ha trascorso una notte insonne a causa del cagnolino. Ecco cosa scrive al riguardo:

“Brownie vuole giocare anche di notte”, è proprio questa la didascalia che la Marcuzzi scrive a corredo di una simpatica immagine che descrive alla grande la sua stanchezza. Una cosa, però, è certa: questa sera, a Le Iene show, ancora una volta lei sarà davvero splendida.