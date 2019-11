Morgan a ruota libera contro X Factor e contro Fedez, suo ex collega nella giuria del Talent: ‘Lui non aveva solo gli auricolari…’, ecco le sue rivelazioni choc.

Morgan non è certo uno che ha peli sulla lingua, e questo lo sanno tutti. Il cantante, oltre a essere un artista dal talento e dalla cultura indiscutibili, è anche un personaggio molto controverso, spesso protagonista di polemiche senza freni. Ultimamente è stato al centro di una querelle con Barbara D’urso, perché ha rivelato di aver rifiutato un invito per ‘Live’, nonostante le onerose promesse di denaro, ma la sua versione è stata poi duramente smentita in diretta dalla D’Urso. Insomma, non è un periodo facile per Morgan, tra lo sfratto e le varie polemiche, a cui se n’è appena aggiunta un’altra: in un’intervista a ‘Libero’, infatti, il cantante ha fatto delle pesanti rivelazioni contro Fedez e X Factor. Ecco le sue dure parole.

Morgan, ecco le pesantissime rivelazioni contro Fedez e X Factor: parole molto dure

Morgan ha rilasciato una lunga intervista a ‘Libero’, in cui ha parlato senza freni della sua esperienza professionale come giudice di X Factor. Il cantante, che ha sempre dichiarato di non amare la televisione pur facendone parte, ha svelato di essere in causa con il programma di Sky perché non gli è stata data la somma di denaro inizialmente pattuita. ‘L’ultimo anno non volevo fare il giudice, ma mi hanno promesso 1 milione di euro e ho accettato, solo che poi non me l’hanno dato’. Morgan, stando alle sue parole, non sarebbe stato pagato per alcuni ritardi e comportamenti che non sarebbero piaciuti alla produzione. Ma non è tutto.

Il cantante si è scagliato anche contro Fedez, con cui ha lavorato come giudice per diverse edizioni del talent, dicendo che lui si faceva pilotare dagli autori in tutto quello che diceva. Prendendo spunto dalla battuta di Mika nel primo live di X Factor sugli auricolari con cui i giudici riceverebbero consigli su cosa dire, Morgan ha rivelato che Fedez, oltre agli auricolari, aveva anche un tablet nascosto in un’agenda, sul quale leggeva le direttive degli autori: ‘Del resto non mi pare che abbia qualche particolare titolo di studio’, ha dichiarato Morgan. Parole molto pesanti, alle quali per ora non è arrivata alcuna replica da parte del rapper.