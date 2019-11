Uomini e Donne oggi, Giulio Raselli contro Gianni Sperti: lite in diretta

Giulio Raselli, forte battibecco con Gianni Sperti in diretta a Uomini e Donne per la segnalazione sulla corteggiatrice Giulia.

Abbiamo lasciato ieri i protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne nel bel mezzo di una bagarre. Infatti i tronisti hanno iniziato a accusare i loro corteggiatori e viceversa. Giulia è rimasta particolarmente scioccata dai comportamenti di Alessandro, ma non sono mancata problematiche varie anche con l’altro suo corteggiatore che pare abbia una ragazza fuori. Oggi ci concentreremo però su Alessandro Zarino che pare abbia una segnalazione sul collega tronista Giulio Raselli.

Giulio litiga con Gianni nella puntata di oggi di Uomini e Donne

La segnalazione di Giovanna riguarda la ragazza scesa da poco, Giulia. Pare infatti che il tronista segua su Instagram la corteggiatrice e questo fa pensare che i due si conoscano prima. Gianni Sperti si infervora particolarmente e si scontra con Giulio. L’opinionista sostiene infatti che sia impossibile che lui non sappia che ha seguito la corteggiatrice. Raselli continua a dire che non è vero e si arrabbia molto, rispondendo male a Gianni: “Tu con me l’arrogante non lo fai – dichiara Gianni – A me i conti non tornano”.

La segnalazione di Alessandro su Giulio Raselli

Subito dopo arriva un’altra segnalazione su Giulio da parte del tronista Alessandro Zarino. Lui sostiene che la nuova corteggiatrice, Veronica, conosca il manager di Raselli: “Mi sembra strano che lei vada a cena col manager del tronista e dopo pensi di scendere in puntata”. Giulio ci rimane male: “Io non mi arrabbio più, ci rimango male perché che io prenda in giro qualcuno non mi sta bene. Io ho la mia credibilità, se qualcuno mi parte dei fatti bene, altrimenti sono solo ca***te. Se volete dipingermi per quello che non sono ok, ma non è così”. Scatta così un’altra discussione in cui Raselli si scaglia contro Alessandro che continua a sostenere che ci sia un giro un po’ strano con tutte le corteggiatrici di Giulio che gravitano un po’ nella stessa sfera.