Mercedesz Henger fa impazzire tutti con una foto in vasca da bagno: la figlia di Eva Henger è completamente nuda, Instagram diventa ‘bollente’.

Mercedesz Henger è bellissima come sua mamma Eva, e sprizza sensualità da tutti i pori. Da tempo è fidanzata con l’ex tronista Lucas Peracchi, e ultimamente è stata al centro di una polemica proprio con sua madre Eva Henger. L’ex pornodiva, infatti, ha accusato il fidanzato della figlia di essere un violento nella coppia, e di aver allontanato Mercedesz da lei. Le sue parole hanno molto ferito sua figlia, che smentisce categoricamente questa versione dei fatti. Le due hanno avuto anche un confronto nell’ascensore di ‘Live – Non è la D’Urso’, ma dopo essersi abracciate con affetto, non sono riuscite comunque ad appianare le loro divergenze. Insomma, non è un momento facile per la bella Mercedesz, che però poco fa è riuscita comunque a incantare Instagram con una foto in cui è in vasca da bagno completamente nuda: ecco lo scatto mozzafiato.

Mercedesz Henger completamente nuda in vasca da bagno: lo scatto è ‘bollente’, Instagram in tilt

Mercedesz Henger è sempre bellissima e non ha problemi a mostrarlo anche sui social, dove pubblica spesso foto che mettono in mostra il suo corpo da urlo. La dolce e sensuale figlia di Eva Henger ha condiviso poco fa uno scatto semplicemente mozzafiato, in cui è completamente nuda in vasca, intenta a fare un bagno caldo. Dall’acqua viene appena fuori il suo lato B da urlo, e con le braccia Mercedesz si copre il suo decolleté esplosivo, anche se qualcosa si riesce comunque a intravedere, facendo impazzire i fan. Anche l’esressione di Mercedesz è super provocante e fa partire la fantasia dei suoi tantissimi ammiratori .Migliaia, infatti, i like e i commenti allo scatto, tutti di fan innamorati per la sua incredibile bellezza e sensualità.