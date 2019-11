Gaetano Arena, durissima replica su Instagram durante la puntata di Domenica Live: gravi accuse a Enrico Contarin e Ivana Icardi, “Tutte str****te”.

L’ex gieffino Gaetano Arena è finito nel vortice del gossip in queste settimane per la paparazzata del settimanale ‘Diva e Donna’ che lo ha visto baciare l’ex ‘coinquilina’ Ambra Lombardo, accusata dunque di aver tradito il compagno Kikò Nalli. La sexy professoressa nega tutto, dicendo che si è trattato di uno scoop organizzato a sua insaputa da quello che lei riteneva un amico, ovvero Gaetano, e Kikò la appoggia in tutto e per tutto. Ospite a DOmenica Live, l’ex marito di Tina Cipollari si è infuriato ancora una volta, scontrandosi addirittura con Barbara D’Urso, tanta era la sua rabbia contro questo sistema che, a suo dire, ha intrappolato la fidanzata, facendo soffrire lui e la sua famiglia. Ospiti anche gli ex gieffini Enrico Contarin e Ivana Icardi, che hanno confermato le parole di Kikò: durissima replica di Gaetano Arena su Instagram durante la puntata, ecco le sue parole.

Gaetano Arena, durissima replica su Instagram alle accuse di Enrico e Ivana a Domenica Live

Gaetano Arena è davvero un fiume in piena durante la puntata di Domenica Live. L’ex gieffino, che guardava da casa il talk di Canale 5, si è sfogato su Instagram, lanciando dure accuse a Ivana Icardi ed Enrico Contarin, che sono andati nel salotto di Barbara D’Urso per appoggiare Kikò Nalli, confermando che la paparazzata tra Gaetano e Ambra è stato organizzata a tavolino dall’ex gieffino. Enrico ha detto che lui sapeva di questa idea dell’amico e aveva taciuto per lasciarlo libero di fare come voleva, ma ora racconta la verità perché questa cosa è diventata motivo di sofferenza per Nalli. Anche la Icardi ha confermato tutto, dicendo che Arena ha contattato anche lei una volta per un finto scoop.

Gaetano, infuriato, ha fatto una serie di storie Instagram, denigrando Enrico, il quale a suo dire, è scappato come un vigliacco quando lui ha litigato con un paparazzo per strada. Parole durissime anche per Ivana Icardi, che secondo Arena avrebbe inventato tutto, perché lui l’ha chiamata solo una volta per un’ospitata in un ristorante, ma lei non ha potuto partecipare. E voi da che parte state?