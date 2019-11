Domenica Live, Kikò perde le staffe in diretta: il furioso scontro con Barbara D’Urso

Durante la puntata di ieri di Domenica Live, Kikò Nalli ha perso completamente le staffe in diretta: ecco il furioso scontro con Barbara D’Urso.

Da quando è stata lanciato lo scoop a Pomeriggio Cinque, non si fa altro che parlare di questo. Ambra Lombardo ha realmente tradito Kikò Nalli con Gaetano Arena? Alcune foto pubblicate sul settimanale Diva e Donne sembrano confermarlo apertamente. Mentre le dichiarazioni dei diretti interessati e, soprattutto, della professoressa siciliana e del parrucchiere romano sembrano smentire categoricamente tale pettegolezzo. È proprio per questo motivo che, nella puntata di ieri di Domenica Live, l’ex marito di Tina Cipollari è intervenuto nuovamente al riguardo. Sostenendo che questo ‘tradimento’ sia stato tutto organizzato ad hoc e, quindi, una trappola. Ma non solo. Perché, in diretta televisiva, ha perso le staffe. Tanto da dare origine ad un furioso botta e risposta con Barbara D’Urso. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Domenica Live, il furioso scontro tra Kikò Nalli e Barbara D’urso

C’è da ammetterlo: la situazione che, in queste ultime settimane, Kikò Nalli sta vivendo non è affatto piacevole. Da quando è stata diffusa la notizia e, soprattutto, le conseguenti immagini del presunto tradimento di Ambra Lombardo nei suoi confronti, il parrucchiere romano è stato sotto all’attenzione di tutti. Sarà proprio per questo motivo che, durante la puntata di ieri di Domenica Live, ha perso letteralmente le staffe. Incalzato da Barbara D’Urso a dichiarare tutta la verità sulla vicenda, l’ex marito di Tina Cipollari si è scagliato apertamente contro di lei. Contro colei che, per queste tre lunghe settimane, ha cercato di vederci chiaro sulla questione. Sostenendo, come dicevamo precedentemente, che tutta la storia sia stata una montatura e, quindi, una trappola. Perciò, visibilmente amareggiata, la padrona di casa non ha perso occasione di poter rispondere. E, com’è solita fare, non soltanto ha ribadito che, in questo tempo, ha tentato in tutti i modi di difenderlo, ma anche ribadito che lei è dalla sua parte. Per questo motivo, non comprende la polemica aizzata nei suoi confronti. “Avrei mille cose da mandare in onda su Ambra e Gaetano, ma non lo faccio per rispetto a te”, conclude la campana.