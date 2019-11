Tra i primi cinque finalisti di Sanremo Giovani c’è Pasquale Mennillo, presentato con il nome d’arte di Marco Sentieri: ecco tutto quello che c’è da sapere sul cantante napoletano.

Tra i 5 finalisti di Sanremo Giovani 2020 c’è un artista napoletano: parliamo di Marco Sentieri che si è presentato con il brano ‘Billy blu‘. Lui insieme a Fadi, Fasma, Leo Gassmann e Thomas si esibiranno alla finale del 19 dicembre che ha il fine di conquistare la categoria ‘Nuove proposte’ del Festival di Sanremo 2020. E’ nato a Napoli ed è un classe ’85: è un personaggio molto famoso in Romania! Siete curiosi di conoscere qualcosa in più su Marco? Ha davvero una voce fantastica e nel video di presentazione ad Italia Sì, si è commosso dinanzi un video della sua famiglia. Ecco la sua età, la sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marco Sentieri: età, carriera e vita privata del finalista di Sanremo Giovani

Marco Sentieri è il nome d’arte di Pasquale Mennillo: il cantante è nato a Casal di Principe, in provincia di Caserta l’11 giugno del 1985. A soli 16 anni si trasferì a Roma per coltivare il suo sogno di diventare un musicista: nella capitale ha fondato un quartetto, Quarto senso, che arrivò tra i primi posti di Sanremo Rock Giovani. Dopo due anni iniziò la carriera da solista ed iniziò ad avere un grande successo in Romania: nello stesso paese ha partecipato a X Factor arrivando fino ai Bootcamp.

Una volta tornato in Italia insieme a Pilla, Nicola ed Alessandro ha pubblicato il video di “La nuova generazione”. Il napoletano ha aperto concerti di artisti famosi quali Clementino, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Moreno ed altri ed in Romania è una vera e propria star.

Pasquale è sposato ed ha due figli: una femminuccia ed un maschietto, nato da poco.