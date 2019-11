Taylor Mega infiamma Instagram: sbottona camicia e pantaloni, il video è ‘bollente’

Taylor Mega infiamma Instagram: l’influencer sbottona camicia e pantaloni e rimane in intimo, il video è ‘bollente’ e ha mandato in visibilio i fan.

Taylor Mega è davvero il personaggio del momento. Sempre più presente in tv, spesso nelle trasmissioni di Barbara d’Urso, la bella influencer mostra il suo carattere aperto e disinibito, e sempre senza peli sulla lingua. Ultimamente, durante un collegamento in diretta a ‘Live – Non è la D’urso’ da un resort in Egitto in cui era in vacanza, l’influencer è apparsa brilla, e la cosa ha fatto divertire tantissimo il pubblico a casa, tanto che di lei ha parlato anche Striscia la Notizia. Insomma, Taylor è molto amata e seguita, soprattutto sui social, dove pubblica tutti i giorni foto e video che mostrano tutta la sua bellezza e sensualità. Proprio come ha fatto poco fa, quando ha pubblicato un video davvero ‘bollente’: l’influencer si riprende mentre si spoglia, e sbottona davanti allo specchio la camicia e i pantaloni. Ecco le immagini che hanno fatto impazzire i fan.

Taylor Mega si riprende mentre sbottona camicia e pantaloni: il video è ‘bollente’, Instagram in tilt

Taylor Mega sa sempre come far impazzire i suoi fan e non perde occasione di farlo, soprattutto sui social, dove spesso e volentieri pubblica foto e video che la ritraggono in tutta la sua sensualità, che non è poca. Taylor, infatti, ha un fisico mozzafiato ed è una vera e propria ‘bomba’. Poco fa ha pubblicato un video a dir poco ‘bollente’ su Instagram. Nel filmato, Taylor si riprende davanti allo specchio mentre si spoglia. L’influencer ha la camicia sbottonata e i pantaloni aperti, per cui si vede chiaramente il suo completino intimo color carne, e mostra il suo corpo mozzafiato ai fan. Particolare anche la didascalia del video, una ‘provocazione’, cosa che lei fa spesso: ‘Non essere geloso se la tua ragazza mi guarda’, scrive Taylor, facendo letteralmente impazzire i fan con questo video.