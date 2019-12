Alessia Marcuzzi, l’abito è troppo corto: quando la conduttrice alza le gambe, Instagram si infiamma, fan in delirio per il suo fisico mozzafiato.

Alessia MArcuzzi è sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate del panorama televisivo italiano. Quest’estate ha avuto un grande successo con Temptation island Vip, prima volta per lei al timone del reality sulle coppie famose, ottenendo tanti consensi e complimenti, anche da parte di persone per lei importanti. Il pubblico ha amato molto anche il suo discorso in ricordo di Nadia Toffa alla prima puntata de Le Iene dopo la scomparsa della collega. Insomma, Alessia è una professionista rispettata e amata, ma è anche una bellissima donna. Fisico statuario e curve al posto giusto, la Marcuzzi infiamma Instagram a volte con le sue immagini’bollenti’. E ha fatto impazzire i fan anche poco fa, con uno scatto in cui ha messo ben in vista le sue gambe da urlo: ecco la foto.

Alessia Marcuzzi, foto da urlo: abito troppo corto, quando alza le gambe manda Instagram in tilt

Alessia Marcuzzi ha fatto impazzire i suoi fan poco fa, con una foto davvero da urlo. La bella conduttrice ha un fisico pazzesco, si sa, in particolare delle gambe mozzafiato, che non ha problemi a mostrare sui social e in tv. Ed è proprio quello che ha fatto con il suo ultimo post, in cui indossa un abito molto corto. Nella foto, Alessia è stesa sul divano con il suo cagnolino Brownie, che da poco è arrivato a casa sua. La conduttrice indossa un abito di maglia particolarmente corto, con sotto degli stivali neri che arrivano al ginocchio. Quando alza le gambe e le appoggia quasi sulla spalliera del divano, la Marcuzzi mette ben in vista il suo fisico mozzafiato, scoprendo quasi anche una parte del suo lato B. Insomma, lo scatto è davvero da capogiro e ha ottenuto una vera e propria pioggia di commenti, tutti complimenti per le sue gambe bellissime e per la sua sensualità.