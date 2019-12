Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Giovanna Abate si siede sul trono, il clamoroso colpo di scena

Durante la registrazione di ieri del Trono Classico di Uomini e Donne, Giovanna, la corteggiatrice di Giulio si è seduta sul trono, ecco le anticipazioni.

La puntata registrata ieri, mercoledì 4 Dicembre, del Trono Classico di Uomini e Donne è stata davvero fenomenale. Non soltanto perché, come spiegato in un nostro recente articolo, Veronica Burchielli ha finalmente preso una decisione riguardo alla sue esperienza nel programma. Scegliendo, così, di uscire fuori con Alessandro Zarino. Ma anche perché, stando alle anticipazioni riportate dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che Maria De Filippi abbia fatto sedere Giovanna Abate, corteggiatrice romana di Giulio Raselli, sul trono. Un colpo di scena davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Che, tra l’altro, solo il dating show di Canale 5 è solito regalarci. Ecco, siete curiosi di sapere cosa è accaduto realmente? Ve lo spieghiamo immediatamente.

Trono Classico Uomini e Donne, anticipazioni: Giovanna Abate si siede sul trono

Il trono di Giulio Raselli a Uomini e Donne è molto ‘movimentato’. Ma sapevamo che sarebbe stato così. Già ai tempi del suo corteggiamento a Giulia Cavaglià, avevamo avuto la possibilità di conoscere il suo carattere un po’ frizzantino. E, durante il suo percorso da tronista, non ha affatto deluso le aspettative di nessuno. La conoscenza con le sue corteggiatrici, Giovanna e Giulia, procede a gonfie vele. Anche se con numerosi alti e bassi e, soprattutto, litigi. È proprio per questo motivo che, durante la registrazione di ieri del Trono Classico, il torinese si dice ancora molto indeciso su chi potrà essere la compagna della sua vita. Tuttavia, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni riportate sul sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che nella registrazione di ieri è accaduto un vero e proprio colpo di scena. Dopo un ennesimo acceso botta e risposta con Giovanna, sembrerebbe che la padrona di casa abbia proposta alla romana di sedersi sul trono. Ma non solo. Perché sembrerebbe che immediata è stata la reazione di Giulio. Che, alzatosi dalla sua sediolina rossa, si sia seduto, invece, tra i corteggiatori della nuova tronista. Insomma, davvero pazzesco. Tuttavia, ci teniamo a sottolineare, però, che la proposta della De Filippi è stata solo una provocazione. Al momento, Giovanna resta una corteggiatrice e Giulio un tronista. Chissà, magari in futuro…