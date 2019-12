Karina Cascella e Max Colombo infiammano Instagram: bacio ‘da censura’ al ristorante, il video è ‘bollente’, fan in delirio per la coppia.

Karina Cascella ha ritrovato ormai la serenità accanto al suo compagno Max Colombo. Bellissima e dal fisico mozzafiato, Karina infiamma quotidianamente Instagram con le foto che mettono in evidenza le sue curve esplosive. Ma non solo. L’opinionista e influencer utilizza anche molto i social per parlare della sua vita quotidiana, del suo passato e della sua famiglia. Oggi, infatti, è felice accanto a Max, che presto diventerà suo marito, come lei stessa ha annunciato su Instagram tempo fa. L’amore tra i due procede a gonfie vele e poco fa lo hanno dimostrato con un video ‘bollente’ di coppia, in cui si scambiano un bacio davvero ‘da censura’ al ristorante: ecco cos’è successo.

Karina Cascella e Max Colombo, bacio ‘da censura’ al ristorante: il video ‘infuocato’ su Instagram

Karina Cascella è innamoratissima del suo Max, e in questi giorni glielo ha dimostrato. Per il compleanno del suo fidanzato, infatti, l’opinionista ha organizzato una festa a sorpresa con tutti i suoi amici più cari, compreso l’ex di Karina, Salvatore Angelucci, e la sua compagna. Insomma, una serata davvero indimenticabile per Max, tutta ‘documentata’ su Instagram. Nei video condivisi da Karina, si vede infatti la reazione sorpresa del suo fidanzato e soprattutto la sua felicità nel trovare tutti i suoi amici in un locale pronti a festeggiarlo. Ma non è tutto.

In una serata per soli adulti, la coppia si è lasciata anche un po’ andare, facendo venire fuori la passione. In una delle storie di Karina, infatti, c’è un bacio davvero ‘da censura’ tra lei e Max, che scherzano con i presenti e fanno un gioco ‘di lingua’, facendo divertire tutti. “Avete una certa età”, si sente in sottofondo, tra le risate di tutti. Il siparietto è ‘bollente’, ma soprattutto divertente, e la coppia ha voluto condividerlo anche con i fan.