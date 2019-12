Taylor Mega sarà una concorrente del Grande Fratello Vip? L’influencer ha svelato tutto su Instagram, ecco le sue parole.

Taylor Mega è una delle influencer più seguite al momento. Ospite in numerose trasmissioni televisive per parlare del suo grande successo, la bella friulana sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo, anche se spesso è costretta a difendersi da chi non apprezza il suo modo di fare, com’è successo a ieri a ‘CR4-La repubblica delle donne’, quando ha avuto un acceso scontro in studio con Antonella Elia, una lite davvero furiosa, che l’ha portata anche a lasciarsi andare a un lungo sfogo su Instagram subito dopo il programma. Aldilà delle critiche, però, Taylor è un personaggio davvero forte e in tanti la vorrebbero concorrente al Grande Fratello Vip, che andrà in onda a febbraio: ma sarà davvero così? Poco fa l’influencer ha fatto chiarezza, svelando tutto su Instagram.

Taylor Mega prossima concorrente del Grande Fratello Vip? Lei svela tutto su Instagram

Taylor Mega andrà davvero al Grande Fratello Vip? L’influencer è sulla cresta dell’onda e i suoi fan sarebbero certamente curiosi di vederla in tv 24 ore su 24, com’è successo nella passata edizione del GF Nip, in cui è stata ospite una settimana in casa. Vederla però come concorrente, inserita dunque a pieno nelle dinamiche del gioco, sarebbe certamente diverso. A quanto pare, però, i fan dell’influencer rimarranno delusi, perché Taylor ha svelato poco fa su Instagram che non andrà nella casa più spiata d’Italia. La sua risposta a un follower è davvero eloquente e non lascia spazio a tanti dubbi.

Una nota positiva, però, c’è. Taylor, infatti, ha anche svelato che si sta dedicando anima e corpo a tanti nuovi progetti. Nessun reality, dunque, nel suo futuro, ma di certo l’influencer non ha nessuna intenzione di abbandonare le scene. Anzi, a quanto pare, la vedremo presto impegnata in nuove attività, e la cosa non può che rendere felici i suoi numerosissimi sostenitori.