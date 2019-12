Fedez, il retroscena inedito sulla sua vita: il rapper ha raccontato su Instagram che lavoro faceva tanti anni fa, le sue parole suonano inaspettate.

Fedez è uno dei rapper più amati e seguiti del panorama musicale italiano. Il marito di Chiara Ferragni è anche super attivo sui social, dove lui e sua moglie pubblicano davvero tutto della loro vita quotidiana, dai momenti di lavoro a quelli familiari, perfino quelli più ‘intimi’. Insomma, la vita di Federico Lucia, questo il suo vero nome, è sempre sotto i riflettori, ma soprattutto è nota a tutti per essere particolarmente agiata. I Ferragnez mostrano spesso sui social le loro vacanze da sogno, così come le loro trovate da veri e propri amanti del lusso. Insomma, i due si godono giustamente la vita, ma per Fedez non è stato sempre così. Il rapper poco fa ha svelato su Instagram un retroscena inedito sul suo passato: ecco che lavoro faceva alcuni anni fa.

Fedez, retroscena inedito sul suo passato: ecco che lavoro faceva prima, lo ha svelato su Instagram

Fedez ha pubblicato poco fa delle storie nelle quali ha raccontato un retroscena inedito della sua vita passata. Il rapper ha sempre raccontato di aver costruito il suo enorme successo da zero, e che la sua non è stata una gavetta facile. Qualche ora fa, mentre era in sala di registrazione, ha avuto una piccola ‘disavventura’, che lo ha portato a parlare del suo passato. Il rapper, infatti, non è riuscito a prepararsi un cappuccino, perché dalla macchinetta usciva solo acqua. Questo episodio gli ha fatto ricordare il suo passato da barista.

“A mia discolpa devo dire che quando facevo il barista il mio cappuccino era ottimo”, scrive il rapper nella didascalia del video, dando la colpa alla macchinetta, a suo dire ‘troppo tecnologica’. Il video strappa un sorriso ai followers di Fedez, molti dei quali probabilmente non sapevano che in passato, prima di arrivare al successo, il loro idolo ha fatto un lavoro così lontano e diverso da quello di adesso.