Pochissime ore fa, Aurora Ramazzotti è stata protagonista di una spiacevole ‘disavventura’ per strada: ecco cosa ha raccontato su Instagram.

Un po’ come sua madre Michelle, anche Aurora Ramazzotti non perde occasione di poter interagire con i suoi followers su Instagram. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di foto strepitose oppure di racconti davvero incredibili di cui la giovane è la protagonista indiscussa. L’ultimo di essi risale a qualche ore fa. Quando, mentre cammina per le strade di Milano, la figlia di Eros e di Michelle è ‘vittima’ di una spiacevole disavventura. A rivelarlo è la diretta interessata. Che, tramite un’Instagram Stories, ha raccontato per filo e per segno il ‘triste’ inconveniente di cui è stata protagonista. Siete curiosi di sapere cos’è successo? Ovviamente, teniamo a sottolineare, non è nulla di grave. Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio.

Dopo una fantastica serata trascorsa in compagnia di sua madre e di altri Vip, Aurora Ramazzotti, qualche ore fa, è stata la protagonista di un’altra serata davvero incredibile. È proprio per questo motivo che, stando a quanto siamo riusciti a carpire dalle recenti Instagram Stories, la giovane ha deciso di indossare un look adatto alla situazione. Ecco. È proprio in merito a questo che, come testimoniato dalla diretta interessata sul suo canale social, la figlia di Michelle e di Eros è stata la protagonista di una spiacevole disavventura per le vie di Milano. Ecco di che cosa parliamo:

Per la serata, Aurora ha indossato delle scarpe nient’affatto invernali e un vestito che non necessita di alcun tipo di calze. È proprio questo che racconta la giovane Ramazzotti ai suoi followers. Fin qui, tutto bene diremmo. Se non fosse che, proprio come uno scherzo del destino’, la condizioni meteorologiche non consentivano affatto un outfit del genere. “Diluvia e c’è vento. Top”, conclude Aurora. Insomma, se questo non è un inconveniente.