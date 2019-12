Qualche istante fa, la corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D’Urso ha scritto un messaggio ‘enigmatico’ su Instagram: è per Giulio Raselli?

Il percorso di Giulio Raselli all’interno di Uomini e Donne non è ancora terminato. Nonostante il tronista torinese sia rimasto soltanto con due ragazze, non ha mai nascosto di essere davvero molto combattuto su chi, tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso, può davvero essere la ragazza della sua vita. Tuttavia, nelle ultime ore, la giovane corteggiatrice pugliese ha scritto un messaggio ‘enigmatico’ sul suo canale Instagram. Non sappiamo cosa sia successo. E, soprattutto, non sappiamo se queste sue parole siano destinate al giovane Giulio. Fatto sta che, stando a quanto trapelato dalle ultime anticipazioni del trono classico, sembrerebbe che le cose, nell’ultima esterna, siano andate decisamente meglio. Perciò, sarà dedicato a lui? Chi lo sa. Nel frattempo, scopriamo cosa ha scritto Giulio sui social.

Il percorso di Giulia D’Urso a Uomini e Donne è stato un po’ altalenante. Nonostante sia arrivata in ritardo a corteggiare Giulio Raselli, il feeling tra di loro è stato davvero immediato. Tanto che nessuno dei due ha potuto fare a meno di nasconderlo. Tuttavia, le cose, però, sono iniziate a ‘peggiorare’ quando, in seguito alla clamorosa segnalazione giunta in studio, il tronista torinese è stato davvero molto duro con lei. Tanto da decidere di non cercarla al di fuori del contesto televisivo. Ovviamente, non sappiamo cosa sia successo dopo questo momento. Perché, ricordiamo, che al momento il programma è andato in vacanza. Tuttavia, il messaggio ‘enigmatico’ pubblicato, qualche istante fa, dalla giovane pugliese sembrerebbe essere abbastanza esplicativo:

“Ci credi ai miracoli”, scrive Giulia in questo messaggio su Instagram. Non sappiamo a cosa si riferisca, come dicevamo precedentemente. E, soprattutto, sarà per Giulio? Chi lo sa. Non ci resta che aspettare Gennaio per scoprirlo.