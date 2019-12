Roberto Saviano è fidanzato? Chi è lei e dove vivono?

Chi è la fidanzata di Roberto Saviano e dove sembra che vivano.

Roberto Saviano è un giornalista famosissimo in tutto il mondo. Nato nel 1979 a Secondigliano, quando nel 2006 ha pubblicato il romanzo Gomorra ha avuto un successo pazzesco, ma anche moltissimi problemi. Da quel momento infatti, quando il libro è stato tradotto in 52 lingue, e ha fatto letteralmente il giro del mondo gli sono arrivate tantissime minacce di morte e lettere minatorie. Questo perché nel libro andava a raccontare e svelare svariate dinamiche del mondo economico e del desiderio di dominio della Camorra andando per spiegare nel dettaglio come tutto funziona.

Chi è la fidanzata di Roberto Saviano?

Saviano si è quindi distinto in questa lotta per la giustizia e per le battaglie contro la Camorra e la mafia, ma questo lo ha portato a vivere sotto scorta. Una vita quindi con molti sacrifici e molte problematiche, ma che pare non gli abbia totalmente tolto la possibilità di avere almeno una relazione sentimentale normale. Le ultime notizie che sappiamo in merito alla vita privata di Roberto Saviano riguardano la fidanzata presunta dello scrittore che sarebbe Maria Di Donna, in arte Meg, ex cantante leader della band dei 99 Posse.

Dove vive Roberto Saviano?

La band è sempre stata molto legata al tema della protesta e della rivoluzione e quando i 99 Posse si erano sciolti, Meg aveva continuato a esibirsi da solo. Per quanto riguarda la loro storia d’amore non ci sono molte notizie ovviamente perché deve esserci il massimo riserbo proprio per tutelare la sicurezza lo scrittore Roberto Saviano. Pare che i due vivrebbero in una caserma dei Carabinieri in un luogo non indentificato. A scoprirlo è stato Panorama che avrebbe anche dichiarato che oltre alla casa di Roma i due avrebbero anche un appartamento a New York dove vivono insieme e dove coronano il loro Sogno d’amore nonostante le difficoltà dovute ovviamente alla vita sotto scorta dello scrittore.