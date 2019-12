Quest’ultima foto di Guendalina Canessa per Natale è, senza alcun dubbio, davvero ‘infuocata’: l’ex gieffina si apre la giacca per strada, ma sotto…

Guendalina Canessa è, senza alcun dubbio, una delle ex gieffine più amate ed apprezzate di tutte le sedici edizioni. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua partecipazione al reality di Canale 5, la bella fiorentina continua a riscuotere un successo davvero strepitoso. Non soltanto a livello televisivo. In diverse occasioni, infatti, l’ex moglie di Daniele Interrante è stata ospite ed opinionista dei diversi salotti di Barbara D’Urso. Ma anche a livelli ‘social’. Proprio su Instagram, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello è davvero molto seguito. Il motivo? La sua straordinaria bellezza. Testimoniata, tra l’altro, dalle continue e numerose foto che pubblica sul suo canale. L’ultima risale a pochissime ore fa. Quando, per gli auguri di Natale, la fiorentina condivide uno scatto davvero ‘infuocato’. Ecco di che cosa parliamo.

Guendalina Canessa, foto di Natale ‘infuocata’: la giacca è aperta e…

Dalla sua parte, come dicevamo precedentemente, Guendalina Canessa vanta una bellezza stratosferica, ma anche un carattere non da meno. Un po’ ‘fumantina’ e abbastanza spiritosa, la giovane e sensualissima fiorentina è, spesso e volentieri, protagonista di accesi scambi di opinioni nei salotti televisivi di cui è ospite. Ma non solo. Perché Guendalina riesce ad attirare l’attenzione su di sé anche su Instagram. È proprio qui, infatti, che l’ex concorrente del Grande Fratello è una vera e propria regina. Ce ne danno testimonianza le sue foto social, ma ce ne da conferma quest’ultima, condivisa qualche ora fa. Ecco di che cosa parliamo:

Insomma, una foto di Natale che, da come si può chiaramente vedere, non può assolutamente passare inosservata. Non solo perché Guendalina si apre letteralmente la giacca per strada a Milano, ma anche per quello che spunta al di sotto della giacca. Di cosa parliamo? Semplice: di quel fantastico completino intimo di colore rosso.

Guendalina si apre la giacca in pubblico: spunta un retroscena

Il gesto dell’ex gieffina non è passato inosservato. Tanto che, stando a quanto trapelato da un commento a corredo dello scatto, sembrerebbe che, al momento della foto, Guendalina sia stata fermata dalle forze dell’Ordine. A rivelarlo è il fotografo di questo incredibile scatto:

Insomma, un retroscena davvero pazzesco, vero?