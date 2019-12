Quali sono stati i personaggi famosi più cercati su Google nel 2019?

Tutti i vip e i personaggi famosi più cercati nel 2019 su Google: la classifica di Google trends.

Ci siamo. La fine dell’anno è alle porte ed è tempo di fare i conti con quanto è successo in questo 2019. Google Trends, come ogni anno mette a disposizione la classifica di tutte le parole più cliccate sul famoso motore di ricerca. Suddivise per categoria possiamo vedere quali sono stati i trend di ricerca del 2019 e, in ambito di personaggi famosi la classifica è piuttosto chiara. Ecco allora quali sono stati i vip più cliccati nel 2019.

I vip più cliccati su Google nel 2019

La classifica di Google Trends analizza quali volumi di ricerca sono stati fatti nel corso dell’anno e quali sono, in questo caso, i personaggi famosi più cliccati.