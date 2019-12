Aurora Ramazzotti, l’imprevisto la manda in ‘crisi’: “Sono 15 ore che non parlo”, cos’è successo alla giovane conduttrice, il suo racconto su Instagram.

Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva sui social, e li utilizza per condividere con i fan tutto quello che le succede. Le storie Instagram della conduttrice spesso sono davvero imperdibili e fanno divertire i suoi followers, perché la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha un carattere molto solare e un’ironia unica, con la quale racconta le sue ‘disavventure’ e le cose che le succedono in generale, anche le sorprese che le organizza il suo fidanzato Goffredo, del quale è innamoratissima. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato alcune stories in cui racconta un imprevisto che le è capitato e che l’ha messa parecchio in ‘difficoltà’: ecco di cosa si tratta.

Aurora Ramazzotti, l’imprevisto che l’ha messa in ‘crisi’: cos’è successo alla giovane conduttrice

Aurora Ramazzotti fa sempre divertire e ridere i suoi fan con le storie Instagram che pubblica, nelle quali mostra tutta la sua ironia. In questi giorni di vacanze natalizie, la conduttrice si trova al mare e sta pubblicando tanti scatti in bikini che mostrano il suo fisico da urlo. Ma non solo. Poco fa ha avuto un imprevisto, che ha subito condiviso con i suoi followers. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è rimasta senza voce, cosa per lei ‘terribile’, visto che ama parlare, come lei stessa ha spiegato su Instagram: “Da quando non ho voce, ho capito di essere logorroica”, ha detto con un filo di voce, “Sono 15 ore che non parlo, ora vorrei chiacchierare anche con queste piante”, ha aggiunto con la sua solita ironia, strappando sicuramente un sorriso a chi guarda il video.

Aurora e i rimedi contro l’afonia: l’ironia dei fan

Aurora Ramazzotti è afona da diverse ore. A quanto pare, nonostante la vacanza in un meraviglioso posto di mare, si è beccata un brutto abbassamento di voce, che la sta mettendo ‘in crisi’, visto che a lei piace molto parlare. Poco fa, dopo aver raccontato ai fan con un filo di voce la sua situazione, ha chiesto loro qualche consiglio per combattere il problema, aprendo una sezione di domande e risposte su Instagram. La sua richiesta ha subito scatenato l’ironia dei followers, che le hanno risposto in maniera simpatica, dando luogo a degli imperdibili botta e risposta con la conduttrice.