Per Capodanno, Elga e Serena Enardu hanno indossato dei vestiti super corti: i loro followers di Instagram sono rimasti completamente senza parole.

Sono sempre insieme, Elga e Serena Enardu. Tra di loro, sin dai tempi di Uomini e Donne, c’è sempre stato un rapporto davvero speciale. Certo, sono sorelle. È più che normale, quindi, che sia così. Eppure, tra di loro c’è un rapporto davvero simbiotico. Ne abbiamo avuto testimonianza quando, durante la partecipazione di Serena a Temptation Island Vip, Elga è intervenuta in difesa di sua sorella. E ne abbiamo la conferma anche dalle numerose foto che, spesso e volentieri, le due gemelle condividono sul loro profilo social. L’ultima risale a qualche ore fa. Quando, in occasione di Capodanno, le due sarde hanno trascorso una magnifica serata insieme a tutta la loro famiglia. A testimoniarlo è lo scatto che, ancora prima dello scoccare della mezzanotte, Elga ha condiviso sul suo profilo. Dallo scatto in questione, si vede chiaramente il look sfoggiato delle due sorelle per Capodanno. Entrambe hanno optato per dei vestiti super corti. Che, in un batter baleno, hanno fatto girare la testa ai loro followers. Ecco i dettagli.

Elga e Serena Enardu, vestiti super corti per Capodanno: fan in estasi

Vantano di una bellezza davvero stratosferica, Elga e Serena Enardu. Ne abbiamo la testimonianza dalle continue foto che, spesso e volentieri, le due sorelle condividono sui rispettivi profili socia. L’ultima, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Com’è giusto che sia, in occasione di Capodanno, le due ex troniste di Uomini e Donne hanno trascorso la serata insieme a tutta la loro famiglia. Sebbene, in modo ironico, Serena avesse fatto, qualche ora prima, una rivelazione davvero clamorosa, ha trascorso una piacevole serata con tutta la sua famiglia. Ecco. Ma come si saranno vestite le due gemelle? Sappiamo che, in diverse occasioni, Elga e Serena hanno saputo ampiamente dimostrare la loro eleganza e raffinatezza. Ma, in occasione dell’ultimo anno, che look avranno sfoggiato? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa. Anche se vi anticipiamo che, come sempre, sono davvero superlative. Diamoci un’occhiata:

Davvero stupende, vero? Con questi vestiti molto corti, Elga e Serena hanno mandato completamente in fiamme Instagram. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi commenti di apprezzamento per la loro bellezza giunti a corredo dello scatto. Ne sono tantissimi, pensate. E tutti dicono la stessa cosa: siete bellissime. In effetti, non si può affatto dire nulla in contrario, no?