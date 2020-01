Katia Fanelli ha appena svelato su Instagram la reazione del suo ex Vittorio Collina alla dedica che lei gli ha fatto per l’anniversario: parole che spiazzano.

Katia Fanelli è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Bella, vulcanica e ‘fotonica’, come lei stessa si definisce, si è rivelata poi anche incredibilmente dolce romantica. Entrata nel programma con Vittorio Collina, inizialmente è stata molto dura con il suo fidanzato, e lui col tempo si è avvicinato sempre più alla single Vanessa, tanto che alla fine dei 21 giorni ha lasciato Katia ed è uscito dal programma con la tentatrice. Da quando Vittorio ha deciso di chiudere con lei, Katia ha tirato fuori il suo lato più sensibile, e ha più volte ribadito di essere ancora innamorata del suo ex, anche quando hanno avuto un confronto a Uomini e Donne. Poi, in occasione del loro terzo anniversario, ha parlato di Vittorio in lacrime su Instagram. Oggi, a distanza di due settimane, ha svelato qual è stata la reazione del suo ex alla sua dedica: scopriamo insieme cos’ha detto.

Katia Fanelli, ecco la reazione di Vittorio alla sua dedica per l’anniversario: fan spiazzati

KAtia Fanelli lo scorso 21 dicembre ha parlato del suo ex Vittorio Collina, dedicandogli parole di affetto e stima, perché quel giorno avrebbero dovuto festeggiare tre anni d’amore. L’ex protaognista di Temptation ISland era in lacrime nel suo video, perché, come lei stessa ha più volte dichiarato, è ancora innamorata di Vittorio, che invece sembra aver completamente voltato pagina. Lo speaker, infatti, ha deciso di lasciare Katia alla fine del programma e ha cominciato a frequentare Vanessa Cinelli, anche se in un’intervista rilasciata in esclusiva a noi di Sologossip, ha dichiarato che tra loro c’è solo amicizia ad oggi.

Oggi, a distanza di due settimane da quella dedica a Vittorio, Katia ha svelato ai suoi fan qual è stata la reazione del suo ex. Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, tanti followers le hanno chiesto appunto di Vittorio, e lei ha spiegato che dopo quel video, lui non ha avuto nessuna reazione. A quanto pare, insomma, Collina non le ha risposto, né si è fatto sentire in alcun modo, perché ritiene davvero chiusa definitivamente la storia con lei.

I fan sono rimasti spiazzati dalle parole di Katia, perché si sarebbero aspettati almeno una risposta da parte di Vittorio. Siete d’accordo anche voi?