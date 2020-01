Pochissime ore fa, Elettra Lamborghini si è immortalata in vasca da bagno: l’inquadratura della sua fotocamere va a finire proprio su quel dettaglio.

È la vera e propria regina di Instagram, Elettra Lamborghini. Con i suoi scatti social, la bellissima ereditiera sa sempre come lasciare senza parole i suoi sostenitori. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato delle sue fotografie che, chi per un motivo e chi per un altro, hanno suscitato l’interesse immediato dei suoi fan. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, dopo aver mostrato – probabilmente per la prima volta – la sua ‘particolare’ cura quotidiana, Elettra si riprende in vasca da bagno durante un momento davvero molto interessante. È proprio questo il ‘rituale’ che, pochissime ore fa, la giovane Lamborghini ha compiuto prima di andare a dormire. Non si vede praticamente nulla, c’è da ammetterlo. Il suo corpo è completamente ricoperto dalla schiuma. Tuttavia, l’inquadratura del suo telefono va a finire proprio su un dettaglio del suo corpo. Di cosa parliamo? Beh, ovviamente nulla di ‘compromettente’. Ecco i dettagli.

Elettra Lamborghini in vasca da bagno: l’inquadratura va a finire proprio lì

Non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers e condividere con essi i momenti di vita quotidiana, Elettra Lamborghini. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando ha voluto condividere con i suoi numerosi ed accanito sostenitori un momento della sua giornata davvero molto rilassante. È pieno inverno, si sa. E cosa può ‘alleviare’ il freddo se non un bellissimo bagno caldo in una vasca ricoperta di schiuma? Beh, assolutamente nulla, è vero! Ed è proprio questo che avrà pensato la bellissima voce di ‘Pem Pem’. Perché, pochissime ore fa, si è ripresa proprio così. Come dicevamo precedentemente, Elettra è solita interagire con i suoi fan. E lo ha fatto in questo caso. Tuttavia, ciò che cattura maggiormente l’attenzione è che l’inquadratura della sua fotocamera è un po’, come dire, ‘particolare’. A cosa ci riferiamo? Ovviamente, a nulla di ‘scandaloso’. Diamoci uno sguardo insieme:

Ve l’avevamo detto nulla di ‘scandaloso’, no? Con il corpo completamente ricoperto di schiuma, Elettra punta l’inquadratura della sua fotocamera proprio sui suoi piedi. Insomma, un dettaglio davvero ‘particolare’, vero?

Elettra e Afrojack, presto convoleranno a nozze: la proposta di matrimonio prima di Natale

Per Elettra, il 2019 si è concluso nei migliori dei modi, questo è certo. Come raccontato in un nostro recente articolo, a pochi giorni da Natale, la bellissima ereditiera ha ricevuto la fatidica proposta di matrimonio dal suo fidanzato Afrojack. Alla quale, com’è giusto che sia, la giovane cantante non poteva affatto dire di ‘no’. A quando la data? Beh, al momento non sappiamo ancora nulla. Fatto sta che il 2020 sarà un anno davvero memorabile per Elettra.