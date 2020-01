In quest’ultima foto su Instagram, Angela Nasti si lascia immortalare in costume mentre è alle Mauritius: il suo fisico è davvero da capogiro.

Continua la vacanza della famiglia Nasti alle Mauritius. Lo testimoniano diversi scatti che le sorelle napoletane, in questi ultimi giorni, stanno condividendo sul loro profilo Instagram. Pochissime ore fa, infatti, vi abbiamo parlato di un bellissimo scatto di Chiara, la più grande delle due. Che ha catturato l’immediata attenzione dei suoi followers, soprattutto per la ‘particolare’ posa fotografica. Adesso, invece, vi parleremo dell’altra sorella, Angela. Che, pochissime ore fa, ha condiviso una foto in costume davvero da togliere il fiato. Non a caso, lo scatto è stato completamente ‘preso di mira’ da numerosi commenti di apprezzamento per la sua bellezza. In effetti, il fisico sfoggiato dall’ex tronista di Uomini e Donne, in suddetto scatto, è davvero da capogiro. Effetto differente, quindi, non si poteva affatto avere. Ma ecco tutti i dettagli.

Angela Nasti in costume: fisico da capogiro su Instagram

Nonostante sia giovanissima, Angela Nasti vanta di una bellezza davvero smisurata. Ne abbiamo avuto testimonianza durante il suo percorso a Uomini e Donne, ma ne abbiamo la conferma costantemente su Instagram. La giovane napoletana, infatti, è solita condividere delle fotografie davvero spettacolari. Che non fanno altro che mettere in evidenza la sua innata bellezza. L’ultima, risalente a qualche ora fa, ha la stessa ‘funzione’. Dopo il triste episodio di qualche giorno fa, la bellissima Angela è riuscita ad andare al mare. Infatti, pochissime ore fa, l’ex tronista del dating show di Canale 5 si è lasciata immortalare con indosso un fantastico costume. Ecco l’immagine in questione:

Bellissima come poche, vero? In questo bikini, in effetti, Angela è davvero strepitosa. Il fisico sfoggiato in spiaggia è davvero da capogiro. Ed è per questo motivo che, numerosi suoi fan, non possono fare altro che apprezzare la sua bellezza. Sono davvero tantissimi, infatti, i commenti dei suoi fan che, alla visione di tale immagine, ‘bombardano’ lo scatto di ‘likes’ e di complimenti. Come dar loro torto?!?

Angela alle Mauritius con la sua famiglia, ma Kevin?

Sono diversi che Angela Nasti e Kevin Bonifazi fanno coppia fissa. Subito dopo la fine della sua frequentazione con Alessio Campoli, l’ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato la sua storia d’amore con Kevin, attuale difensore del Torino. I due giovani ragazzi sono molto affiatati ed innamorati. Lo testimoniano le continue foto e dediche che entrambi si fanno sui rispettivi canali social. Eppure, in questa vacanza di famiglia alle Mauritius, lui non c’è? Sarà successo qualche cosa tra di loro? Beh, assolutamente no. Lo ‘stop’ della Seria A è terminato. E come tutti i giocatori, anche Kevin è ritornato alla ‘base’.