Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ‘spaventosa’ disavventura in alto mare alle Maldive: l’ex tronista è terrorizzata, i video su Instagram mostrano tutto.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono senza dubbio una delle più belle coppie nate a Uomini e Donne, anche se il loro percorso è stato molto burrascoso. L’ex tronista, infatti, aveva scelto il bel veneto, ma lui in un primo momento le aveva rifilato un doloroso rifiuto, salvo poi tornare subito sui suoi passi e riuscire a riconquistarla dopo un periodo di inutili tentativi. Ora la coppia è più felice che mai e ha fatto anche un grande passo, andando a convivere in un appartamento a Milano. Le foto e i video di coppia che i due pubblicano fanno impazzire i fan, perché mostrano tutta la loro complicità e la grande passione che li unisce. In questi giorni sono in vacanza alle Maldive, dove stanno vivendo tanti momenti indimenticabili, tra relax e divertimento, sempre condividendo tutto con i loro affezionatissimi followers. Non è mancato, però, anche un momento difficile, una ‘spaventosa’ disavventura avvenuta in alto mare, che ha letteralmente terrorizzato Teresa: ecco cos’è successo.

Teresa Langella e Andrea, la disavventura alle Maldive: ‘paura’ per l’ex tronista

Teresa Langella e Andrea DAl Corso sono alle Maldive. Nei giorni scorsi l’ex tronista aveva lanciato dei messaggi un po’ enigmatici ai suoi followers, lasciando intendere che si sarebbe allontanata per un po’ di tempo da tutto e tutti, tanto che si pensava potesse prendere parte a un reality, ad esempio il Grande Fratello Vip. Poi però i fatti hanno dimostrato il contrario, almeno per il momento. La bella Terry, così come la chiama Andrea, è partita alle volta delle Maldive con il suo fidanzato e sta facendo un’esperienza davvero indimenticabile. Ieri, però, ha avuto anche tanta paura: ecco cos’è successo.

Teresa e Andrea sono andati a fare una mini-crociera per vedere da vicino i delfini, ma una volta arrivati nelle acque profonde, il viaggio è diventato ‘difficile’ a causa del mare mosso e delle alte onde che facevano parecchio ‘ballare’ l’imbarcazione su cui si trovavano. Risultato? Neanche un delfino avvistato, ma tanta paura, soprattutto per Teresa, che nei video pubblicati da Andrea si mantiene con tutte le sue forze alla barca ed è visibilmente preoccupata.

Dai video pubblicati nelle storie Instagram di Andrea, si vede tutto il terrore negli occhi di Teresa, ma si ride anche tanto per i commenti dell’ex corteggiatore, che prende amorevolmente in giro la fidanzata con delle divertenti e imperdibili didascalie.