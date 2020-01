In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Giulia De Lellis riprende di nascosto Andrea Iannone: il pilota è stato beccato proprio in quel momento.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Nonostante siano una coppia fissa da meno di un anno, i due giovani ragazzi sono innamorati più che mai. Lo dimostrano, non a caso, le numerose foto e dediche che entrambi si scambiano sui rispettivi profili social. L’ultima risale a qualche ora. Ritornata a casa dopo un’intensa giornata di lavoro, la bellissima influencer si dedica alla faccende di casa. E, soprattutto, alla cena. Ecco. È proprio mentre ‘documenta’ ai suoi followers il suo prelibato piatto che, improvvisamente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne riprende il suo fidanzato di ‘nascosto’. Sapete cosa stava facendo il pilota di Moto Gp? Ecco. Nulla di scandaloso, ovviamente. Ma vediamo nel minimo dettaglio com’è stato beccato Andrea.

Giulia De Lellis ‘becca’ Andrea Iannone proprio in quel momento: ecco cosa stava facendo

Come ben sappiamo, Giulia De Lellis è sempre molto attiva sui social. Nonostante non condivida più molto spesso, in seguito al furto subito a Capodanno, l’influencer romana non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. E così ieri sera, di ritorno da un’intensa e movimentata giornata lavorativa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere con i suoi sostenitori il momento della cena. Come una vera e propria cuoca, la bellissima romana ha spiegato, passo dopo passo, come ha realizzato il suo succulento piatto. Ma non solo. Perché, nel mentre filmava il tutto, ha ripreso di nascosto Andrea Iannone. Sapete cosa stava facendo il pilota della Moto Gp? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. Andrea è stato ‘beccato’ proprio così: mentre cucina dei gustosi e succulenti wrustel alla piastra. Insomma, un delizioso e magnifico quadretto ‘familiare’ che, senza alcun dubbio, non può assolutamente passare inosservato. E che, soprattutto, mette in evidenza il bellissimo rapporto che si è instaurato tra di loro.

Non solo amore, ma tra Andrea e Giulia ci sono altri progetti

Stando ad alcune indiscrezioni, il legame tra Andrea e Giulia, molto presto si consoliderà sempre di più. Sembrerebbe, infatti, che il pilota della Moto Gp sia pronta ad entrare in società con la sua bella fidanzata. O, perlomeno, è questo che si evince dalla pagine del settimanale ‘Chi’. Che, parliamoci chiaro, qualora si dimostrasse essere realtà è, senza alcun dubbio, un traguardo davvero importante per la coppia, no?