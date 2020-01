Grande Fratello VIP, Pupo inarrestabile vuole il reggiseno di Wanda

Il Grande Fratello VIP ha tirato fuori il meglio e il peggio di Pupo: l’opinionista è passato all’attacco delle grazie di Wanda Nara nell’ultima puntata.

Wanda Nara e Pupo hanno formato una “strana coppia” negli studi del Grande Fratello VIP: i due infatti non avevano mai lavorato insieme prima d’ora ma Alfonso Signorini, dopo averli invitati fuori a cena una sera, ha stabilito che la loro alchimia fosse perfetta per animare le puntate serali del Grande Fratello VIP.

I due in effetti stanno ottenendo il favore del pubblico, anche se Cristiano Malgioglio dopo la prima puntata ha avuto molto da ridire sulla loro performance un po’ piatta. Nonostante gli inizi un po’ “ingessati”, i due hanno dimostrato di sapersi sciogliere molto bene e hanno dato vita a una serie di siparietti molto divertenti nel corso delle varie serate, complice anche Alfonso Signorini che ha deciso di puntare sulla loro vena comica.

Forse però Pupo si è lasciato prendere un po’ troppo dall’entusiasmo e ha fatto una dichiarazione che avrebbe potuto mettere Wanda in difficoltà, se la moglie di Icardi non avesse avuto la prontezza di spirito di scherzare sulla battuta di Pupo.

Gf VIP, Pupo all’assalto di Wanda Nara

Uno dei maggiori elementi di interesse di questo Grande Fratello VIP 4 sono certamente gli outfit di Wanda Nara, che nel corso delle puntate non ha mai rinunciato alla sua carica sensuale e ai suoi outfit sempre estremamente glamour.

Nel corso dell’ultima puntata la Nara ha sfoggiato un paio di eccentrici stivali alla coscia di un acceso color fuxia, abbinati a un mini abito nero e luccicante estremamente scollato.

Proprio quell’abito, forse, ha fatto “scattare qualcosa” nella mente di Pupo, che infatti ha fatto una dichiarazione d’intenti molto chiara: prima o poi sarebbe riuscito a sfilare il reggiseno a Wanda Nara.

Tra le risate generali, Wanda ha gridato ai quattro venti di non indossare il reggiseno (almeno quella sera) e Alfonso Signorini si è trovato a dover intervenire per calmare i bollenti spiriti del suo opinionista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GrandeFratelloVip4 (@grandefratellov4) in data: 15 Gen 2020 alle ore 4:13 PST

Il conduttore del Grande Fratello riuscirà a tenere a freno Pupo anche nel corso delle prossime puntate? Di certo il cantante non rinuncia a far sapere come la pensa: lo ha dimostrato schierandosi apertamente contro i provvedimenti che il Grande Fratello ha messo in atto dopo l’episodio di cui si è reso protagonista Salvo Veneziano.