GF Vip, Pago torna a parlare di Serena Enardu, il suo sfogo spiazza Fernanda Lessa: “Molti non lo capiscono”, ecco cosa ha detto il cantautore sardo sulla sua ex compagna.

Il Grande Fratello Vip procede ormai da circa due settimane, anche se sembra essere passato decisamente più tempo, viste le tantissime cose che sono successe nelle quattro puntate andate in onda finora. I concorrenti all’interno della casa sono già diminuiti, dopo la squalifica di Salvo Veneziano per le sue parole su Elisa De Panicis, che è stata poi eliminata dal televoto, e l’uscita di Sergio Volpini, anche lui sconfitto in una nomination tra i tre ‘highlander’ delle passate edizioni. Questa settimana al televoto ci sono gli altri due grandi ex, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia, con il modello Andrea Denver, che dopo l’ultima puntata è scoppiato in lacrime e si è sfogato con alcuni ‘coinquilini’. Insomma, sono tante le dinamiche nate all’interno del gioco, ma uno degli argomenti che più interessa al pubblico è la storia tra Pago e Serena Enardu. Il cantante è stato raggiunto in casa dalla sua ex durante la seconda puntata, ma la gente da casa con un televoto ha deciso di non dare a lei la possibilità di rimanere una settimana nella casa. I due, però, hanno comunque avuto un confronto emozionante. Ora Pago è tornato a parlare della Enardu, confidandosi a cuore aperto con Fernanda Lessa: ecco cosa ha detto.

GF Vip, lo sfogo a cuore aperto di Pago su Serena: Fernanda Lessa senza parole

Pago è uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il cantautore sardo ha incontrato la sua ex Serena Enardu la settimana scorsa, perché lei gli ha chiesto un’altra possibilità dopo averlo lasciato a Temptation Island Vip. Il suo gesto, però, non è piaciuto a tanti del pubblico, che lo hanno considerato un modo per ‘ripulire’ la sua immagine e acquistare ulteriore visibilità, anche se Serena ha più volte ribadito che non è così e che ha cercato Pago anche fuori dal Grande Fratello. Poco fa il cantante è tornato a parlare di lei, confidandosi con Fernanda Lessa, e ha confermato che Serena ha cercato un riavvicinamento molto prima che lui andasse al GF. “Il motivo per cui è venuta qui io lo so, ma molti non lo capiscono”, ha detto Pago alla Lessa, che lo ha ascoltato con attenzione.

“Per me è stato difficilissimo non accettare la sua richiesta di riavvicinamento, perché la amo ancora”, ha detto Pago, facendo emozionare Fernanda per le sue parole. “Io la consideravo la donna della mia vita, mi è difficile stare lontano da lei”, ha aggiunto. “Che amore”, ha risposto la Lessa, rapita dalle parole di Pago.