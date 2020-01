GF Vip, Alfonso Signorini ‘asfalta’ Pupo in diretta: “Certe cose nel mio programma non passano!”, ecco cos’è successo durante la quinta puntata.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip è stata, come sempre, caratterizzata da grandi emozioni e tanti colpi di scena. Un’eliminazione, quella di Pasquale Laricchia, e due concorrenti in nomination in vista della prossima puntata, che sarà venerdì 24 gennaio. Non sono mancati momenti di commozione, come quelli in cui Fernanda Lessa, Ivan Gonzalez e Antonio Zequila hanno raccontato la propria storia. Particolarmente forte e dolorosa quella della brasiliana, che è stata salvata dalla nomination dai suoi compagni, rimasti particolarmente colpiti dal suo racconto. Forte anche lo scontro tra Rita Rusic e Valeria Marini, dopo il quale alcuni concorrenti hanno esternato dei commenti choc sulla Marini, che faranno certamente discutere nei prossimi giorni. E’ stata anche la puntata dell’eliminazione di Pasquale Laricchia, così come anticipato. Dopo il suo ingresso in studio, alcune parole di Pupo hanno scatenato Alfonso Signorini, che ha letteralmente ‘asfaltato’ in diretta il suo opinionista: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Il Grande Fratello Vip si è concluso con un duro botta e risposta tra Alfonso Signorini e Pupo. Tutto è nato perché Pasquale Laricchia, prima di essere eliminato, ha avuto la possibilità di ascoltare alcuni commenti fatti da Barbara Alberti su di lui. Parole forti della scrittrice, secondo cui il pugliese è una persona che parla tanto e non ascolta per niente. “Mi inquieta, ha la faccia da assassino”, ha detto la Alberti. Quando Pasquale è arrivato in studio, Signorini si è collegato con la casa e gli ha permesso di confrontarsi nuovamente con Barbara, la quale ha spiegato che il suo è un modo di parlare colorito, per iperboli, non certo con l’intenzione di offendere o attaccare. “Non penso certo che lui sia un assassino”, ha ribadito, appoggiata dal conduttore, che ha capito le sue motivazioni.

In questo momento è intervenuto Pupo, che ha parlato di ‘atteggiamento discriminatorio’, perché anche Salvo Veneziano, come la Alberti, ha utilizzato delle iperboli quando ha parlato di Elisa De Panicis. A questo punto Signorini è sbottato: “Non è affatto la stessa cosa”, ha detto, “Dire frasi stupide e violente sulle donne non è paragonabile alle parole di Barbara! Chiamatemi moralista, ma certe cose nel mio programma non passano!”, ha detto con forza il conduttore.

Pupo è rimasto in silenzio dopo la sfuriata di Signorini, probabilmente colpito dalla forza delle sue parole. Subito dopo i toni tra i due sono tornati sereni e distesi, e la trasmissione si è chiusa con il sorriso e i soliti abbracci.