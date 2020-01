Sanremo 2020: chi vincerà? La classifica dopo il primo ascolto

Le canzoni che potrebbero vincere il Festival di Sanremo 2020 secondo i giornalisti che hanno ascoltato i brani dei Big in gara.

Il Festival di Sanremo 2020 inizierà martedì 4 febbraio e la città sede del Teatro Ariston è in fermento. Anche se ancora non abbiamo sentito le canzoni, la domanda è una: chi vincerà Sanremo 2020? I 24 cantanti in gara hanno deciso di portare sul palco della kermesse canzoni che, secondo loro, sono bellissime e degne di nota. Ogni Big in gara sa però che sarà solo uno ad aggiudicarsi la vittoria. Come riporta Novella 2000 i giornalisti che hanno potuto ascoltare la canzoni in anteprima si sono però già fatti un’idea di chi potrebbe vincere.

Quale canzone vincerà il Festival?

Quali sono gli ingredienti necessari per aggiudicarsi la vittoria sul palco del Fetival di Sanremo 2020? La canzone deve essere intensa, travolgente e coinvolgente e, visto l’andazzo degli ultimi anni, anche portare con sé un po’ di riflessione sociale, ma senza esagerare. Insomma, come nelle migliori ricette ci va un pizzico di tutto. I giornalisti invitati ad ascoltare le canzoni del Festival di Sanremo 2020, hanno dato ad ogni brano un punteggio e, come riporta appunto Novella 2000, la somma di questi punti, ci dona una prima classifica iper provvisoria fatta solamente dai voti della stampa.

I favoriti alla vittoria di Sanremo 2020

Ai primi posti troviamo così due rapper, Anastasio e Rancore. La loro vittoria, crediamo, che non sarà tra le più quotate anche perché se i giornalisti sono molto improntati a seguire le nuove ondate musicali, il pubblico a casa non è sempre così. Quindi possiamo immaginare che queste due canzoni siano molto belle, ma bisogna vedere quanto l’età media dei telespettatori influirà poi sul giudizio finale. Stesso discorso per la canzone del criticatissimo Junior Cally, piazzata piuttosto bene dalla stampa, ma che non sappiamo che effetto farà al pubblico dopo l’attuale polemica. Considerate pessime invece le canzoni di Riki, Alberto Urso, Enrico Nigiotti e Michele Zarrillo. Ci sentiamo, personalmente parlando, di dire che forse il pubblico non sarà d’accordo e, soprattutto per il caso di Urso, la fanbase nata dal pubblico di Amici, difficilmente lo farà navigare in acque così cattive.

Classifica Sanremo 2020: cosa ne pensano i giornalisti

Ecco comunque la classifica data dai voti dei giornalisti dopo il primo ascolto.