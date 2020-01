Dopo la loro scelta a Uomini e Donne, Giulio e Giulia hanno pubblicato su Instagram la loro prima foto di coppia su Instagram.

Sono passati due giorni dalla scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne, eppure, soltanto adesso, il giovane tronista ha pubblicato la prima foto di coppia con la sua Giulia. Il loro percorso nel dating show di Canale 5 è stato, dobbiamo ammetterlo, davvero incredibile. Nonostante sia partito davvero benissimo, non sono affatto mancati numerosi e duri litigi tra i due. Che, sebbene facessero pensare di averli allontanati, non è stato affatto così. Anzi. Li ha uniti ancora di più. Giulio si è innamorato di lei. E, perciò, non ha potuto fare a meno di sceglierla. L’amore che il tronista torinese prova per la sua bella Giulia è forte. E lo si vede chiaramente in questa prima foto pubblicata, qualche ora fa, sul suo canale Instagram. Ecco di che cosa parliamo.

Uomini e Donne Giulio Raselli, la prima foto con Giulia dopo la scelta

Hanno dei grandi progetti per il loro futuro, Giulio Raselli e Giulia D’Urso. A pochi giorni dalla loro scelta a Uomini e Donne, la giovane coppia ha le idee molto chiare su quanto accadrà nei prossimi giorni. Come raccontato in un nostro recente articolo, il torinese ha chiesto alla sua dolce fidanzata di andare a vivere con lui. Una proposta, sì, affrettata, ma che evidenzia alla grande l’amore che Giulio prova per lei. Amore che, come dicevamo precedentemente, è visibile ad occhio nudo in questa prima foto di coppia condivisa sui social.

Insomma, da come si può vedere, sembrano davvero molto affiatati ed innamorati i due piccioncini. Tanti cari auguri, ragazzi!

Come ha reagito Giovanna di fronte alla ‘non scelta’? Le sue parole

Per Giovanna, come sappiamo, non è stato affatto facile essere la ‘non scelta’. Nonostante avesse questo ‘presentimento’ già da diverso tempo, la romana è rimasta colpita da quanto accaduto in diretta. Perciò, terminata la puntata, si è lasciata andare ad un duro sfogo con la redazione.