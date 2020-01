Qualche ora fa, Giulia De Lellis ha parlato ai suoi followers di una clamorosa novità in arrivo: l’annuncio a sorpresa su Instagram.

È una vera e propria macchina da guerra, Giulia De Lellis. Nonostante la giovanissima età, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vanta di un successo davvero smisurato. Nel suo curriculum, la giovane influencer conta numerosi progetti davvero strabilianti. L’ultimo, tra l’altro, risale a qualche mese fa. Quando, con la pubblicazione del suo primo romanzo – incentrato sulla fine della sua storia d’amore con Andrea Damante -, il seguito dell’influencer è aumentato considerevolmente. Tanto che, pochissime ore fa, Giulia ha raccontato di una clamorosa novità in arrivo ai suoi followers. Tramite alcune Instagram Stories sul suo profilo social ufficiale, la De Lellis ha dato un annuncio a sorpresa per tutti i suoi fan. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia De Lellis, clamorosa novità in arrivo: di che cosa si tratta

Non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi followers, Giulia De Lellis. Seppure virtualmente, la giovane influencer è solita raccontarsi ai suoi sostenitori su Instagram. Lo ha fatto qualche ora fa. Quando, per la prima volta, ha raccontato del suo dramma di qualche mese fa. E lo ha ripetuto durante la serata di ieri. È in macchina, Giulia. E, così, trova l’occasione per poter comunicare ai suoi fan di una clamorosa novità in arrivo. Ecco di che cosa parliamo:

‘Ho anche registrato una puntata di un programma che adoro’, scrive Giulia in questa sua Instagram Stories per raccontare ai suoi fan dei numerosi impegni che l’hanno tenuta impegnata tutto il giorno. Ecco. L’attenzione, ovviamente, si sposta su ‘ho registrato una puntata di un programma’. Ecco. Cosa vorrà mai dire questa frase? E, soprattutto, a quale altro progetto starà pensando la De Lellis. Sappiamo che, nei mesi scorsi, è stata la protagonista di ‘Giortì’, insieme a Gemma Galgani, e ‘Una vita in Bianco’, web series di Witty. Adesso, invece, cosa starà programmando? Lo scopriremo molto presto.