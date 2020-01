Odio l’estate, Aldo Giovanni e Giacomo: cosa sappiamo sul nuovo film. Data di uscita, trama e musiche.

Aldo Giovanni e Giacomo sono un trio comico che ha letteralmente segnato la comicità italiana per tantissimi anni. Dopo aver esordito è raggiunto il successo nel programma Mai dire gol, dove interpretavano diversi personaggi e diverse situazioni, il trio si è buttato anche nel mondo del cinema e del teatro. A teatro ricordiamo sicuramente il loro grande successo I Corti e al cinema è passato ormai alla storia il film Tre Uomini e Una Gamba. A questo ne sono seguiti molti altri come Tu la conosci Claudia, Chiedimi se sono felice, La leggenda di Al John e Jack, La banda dei Babbi Natale. Dopo la separazione il trio ha deciso di tornare con il film Odio L’Estate.

Il ritorno al cinema di Aldo Giovanni e Giacomo

Qualche anno fa il trio di Aldo Giovanni e Giacomo aveva deciso di separarsi e i tre comici milanesi hanno intrapreso diverse carriere. Giacomo Poretti si è buttato più sul teatro. Aldo Baglio ha invece debuttato con un film da solista, ma ora finalmente i tre hanno deciso di ricongiungersi. Ospiti a Verissimo il trio comico racconta del loro nuovo film intitolato Odio l’estate e diretto da Massimo Venier che arriverà al cinema dal 30 gennaio.

La trama di Odio l’Estate

La storia racconta di tre famiglie che per errore hanno prenotato la stessa casa per le vacanze estive. I tre protagonisti sono ovviamente Aldo Giovanni e Giacomo e nel film non si conoscono, ma iniziano a vivere per forza di cose insieme. Inizia così una convivenza in questa casa vacanze. Sappiamo che Giovanni ha un attività in fallimento, Aldo è ipocondriaco e Giovanni invece è un medico di successo ma con un figlio che sta vivendo una crisi adolescenziale. Nasce così questa trama molto particolare che racconta una storia di amicizia e di sentimenti diretta da Massimo Venier e prodotto da Paolo Guerra con le musiche di Brunori Sas.

Questo film si preannuncia essere un vero e proprio capolavoro che farà boom di incassi al cinema e la speranza è che ottenga ovviamente il successo di alcuni grandi capolavori del passato proprio della filmografia del trio comico.