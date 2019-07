Guendalina Canessa ed Erica Piamonte immortalate in palestra con una mise super ‘hot’: la foto manda i fan in visibilio, ma non mancano le critiche.

Guendalina Canessa è stata una delle ‘disturbatrici’ della passata edizione del Grande Fratello. Entrata in casa per una sola settimana, prima che facesse lo stesso anche Taylor Mega, la Canessa, che anni fa aveva partecipato al GF come concorrente, ha stretto amicizia con quasi tutti gli ‘inquilini’, e si è chiarita anche con Francesca De André, con cui aveva un conto in sospeso relativo all’ex Daniele Interrante. Ma in particolare Guendalina ha legato con Erica Piamonte, toscana come lei, con cui l’amicizia continua anche fuori dal programma. L’ultima foto pubblicata dalle due in palestra ha mandato in tilt Instagram: ecco perché.

Potrebbe interessarti anche:

Guendalina Canessa ed Erica Piamonte, foto hot in palestra, ma piovono critiche

Guendalina Canessa ed Erica Piamonte sono molto amiche, anche ora che il Grande Fratello è terminato. Guendalina è legata anche a Gaetano Arena, ex flirt di Erica, e ha fatto il tifo per la coppia in passato, ma oggi che Gaetano è solo un lontano ricordo per la Piamonte, le due ragazze si divertono insieme e si godono il loro bel rapporto. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, Erica e Guendalina sono in palestra pronte per allenarsi, ma la loro mise è davvero sexy e ha fatto impazzire i fan. Le due ragazze indossano infatti dei bikini che mettono in risalto i loro fisici asciutti e scultorei e le loro forme da urlo. Rosso fuoco per Erica, maculato per Guendalina, i costumi delle ragazze sono molto scollati e ‘aggressivi’ e hanno mandato in tilt Instagram.

Non sono mancate però, come spesso accade, anche le critiche, soprattutto nei confronti di Guendalina, accusata da alcuni di ‘usare’ Erica per sponsorizzare i suoi costumi e fare business. In tanti dunque non credono all’amicizia tra le due, soprattutto da parte della Canessa, che però sembra fregarsene dei giudizi: ‘Io e la mia signorina stiamo bene insieme’, scrive, e sceglie di non rispondere alle critiche e agli insulti.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI